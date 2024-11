Rennes écartèle les Verts

Rennes 5-0 Saint-Étienne

Buts : Kalimuendo (39e SP, 61e et 67e SP), Blas (45e+6), Gouiri (53e) pour le Stade rennais.

Rouge Jorge, acte II.

Six jours après avoir été battu à Lille (1-0) pour sa première sortie avec le bonnet du Stade rennais sur le crâne, Jorge Sampaoli a vu, samedi après-midi, sa nouvelle machine se débloquer face à Saint-Étienne et gober trois points pour la première fois depuis un mois. Mieux que ça : les Bretons se sont offert un petit festival (5-0), favorisé par l’exclusion de Mathieu Cafaro en fin de première période.

Accueillis par un nuage de fumigènes, les joueurs de Sampaoli ont, en effet, d’abord tardé à répondre aux questions nées ces dernières semaines, seul Blas réussissant à faire passer un simili frisson sur la nuque de Larsonneur après la demi-heure de jeu (32e) et Cafaro se signalant, à l’opposé, par un pétard envoyé sur le poteau gauche de Mandanda (17e). Le carton rouge reçu par le numéro 18 vert à la suite d’une main sortie sur une frappe de James, lancé dans le onze après sa bonne entrée à Lille et encore excellent samedi, a ensuite fait sauter le cadenas. Arnaud Kalimuendo a ainsi ouvert le score sur penalty (39e, 1-0), puis Ludovic Blas a ensuite été nettoyer le dessous de la barre de Larsonneur (45e, 2-0).

Venus avec des idées, notamment dans les sorties de balle, les Verts ont finalement coulé après l’entracte et n’ont fait que recevoir des mandales jusqu’au coup de sifflet final : douze tirs subis, dont sept cadrés, et trois buts supplémentaires, inscrits par Gouiri (3-0, 53e) au terme d’un superbe mouvement, et Kalimuendo (61e, 4-0, 67e, 5-0), là où Mandanda n’a rien eu à faire pour tuer le temps, même si l’ASSE n’a jamais cessé de jouer avec une certaine ambition. Que retenir ? Que Rennes, qui a tourné avec un gros taux de possession (72%), s’est offert une belle respiration, bien sûr, avec un Ludovic Blas impliqué dans tous les buts et qui a évolué dans un rôle plus excentré en seconde période, ce qui lui a permis de faire pas mal de dégâts ; que Sampaoli n’a pas tout aimé, à commencer par ce qu’il a vu de Mikayil Faye à la relance dans le premier acte, mais que l’Argentin tient une belle base pour construire la suite de son aventure en Ille-et-Vilaine.

Prochain stop pour sa caravane : Nantes.

Stade rennais (3-4-3) : Mandanda – Hateboer, Østigård, Faye – Assignon (Gómez, 70e), James, Matusiwa (Kamara, 70e), Nagida (Truffert, 62e) – Blas (Jota, 75e), Kalimuendo, Gouiri (Grønbæk, 62e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

AS Saint-Étienne (4-3-3) : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Petrot (Cornud, 81e) – Bouchouari, Ekwah (Moueffek, 67e), Mouton (Wadji, 46e) – Cafara, Sissoko (Stassin, 66e), Davitashvili (Amougou, 67e). Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

