L’arbitre VAR du match entre Saint-Étienne et Rennes suspendu

La sécurité de l’emploi, ce n’est plus ce que c’était…

Samedi dernier, alors que Rennes venait d’ouvrir le score à Saint-Étienne grâce à Arnaud Kalimuendo, le Gallois Jordan James est venu découper le pauvre Benjamin Bouchouari (17e). La cheville gauche du Stéphanois a été sévèrement touchée, au point qu’il en a perdu sa chaussure. M. Vernice, l’arbitre de la partie, a alors dégainé un carton jaune pour le Breton, avant de poser son doigt sur l’oreillette afin d’écouter ses assistants VAR. Mais ces derniers ne l’ont finalement pas invité à se déjuger en allant consulter lui-même les images. Une erreur qu’avait reconnue la Direction technique de l’arbitrage (DTA) en début de semaine.

Selon le site envertetcontretous.fr, une réunion a eu lieu en visioconférence ce mercredi entre Huss Fahmy et Samuel Rustem, deux dirigeants de l’ASSE, et le duo Mickaël Landreau (conseiller sportif des arbitres) et Amaury Delerue. La DTA a confirmé aux Stéphanois que le milieu rennais aurait dû écoper d’un carton rouge. Elle les a aussi informés de la suspension de l’arbitre VAR en charge de ce match, Cyril Gringore. Les Verts s’étaient finalement inclinés 0-2 sur leur pelouse et ont enchaîné un cinquième match consécutif sans la moindre victoire.

Carton vert.

