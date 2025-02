La statistique qui va déprimer Cristiano Ronaldo

La Ligue 1 et Cristiano, ça fait deux.

On sait que Cristiano Ronaldo ne porte pas le championnat de France dans son cœur. À de nombreuses reprises, le quintuple Ballon d’or a affirmé que le championnat saoudien était meilleur que la Ligue 1. Alors que les plus grandes stars de son ère – Neymar et Messi – ont évolué dans la Ligue des talents, lui n’en a jamais vu la couleur.

Si notre fact-checking ne lui a pas suffi, le quadra portugais sera sûrement bien déprimé lorsqu’il tombera sur cette statistique sortie par Opta : deux équipes sur trois de Saudi Pro League seraient plus faibles que Le Havre, lanterne rouge de Ligue 1. Et si cela ne suffisait pas, cette information signifie aussi que ces équipes sont plus faibles que Montpellier, Saint-Étienne ou pire, Rennes. Et en ce moment, faut le faire quand même.

2/3 – Selon l’Opta Power Rankings, qui compare 13 000 équipes à travers le monde, deux tiers des équipes de Saudi Pro League sont inférieures au club le moins bien classé de Ligue 1 (Le Havre). Cristiano ? pic.twitter.com/NovmEZjRVo — OptaJean (@OptaJean) February 5, 2025

Ce n’est pas pour rien qu’André Ayew a choisi la Seine-Maritime pour sa préretraite.

