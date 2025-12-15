Des footballeurs demandent à la FIFA la refonte du système des transferts

Les Bosmen se rebellent ?

Le 15 décembre 1995, la Cour de justice des communautés européennes prenait la décision de libéraliser le marché des transferts. Trente ans tout pile après l’arrêt Bosman, la fondation Justice for players va déposer une action collective contre la FIFA pour la contraindre à verser des dédommagements. Ce recours collectif s’inscrit dans la continuité de l’affaire Diarra. Créée en 2025, l’association va assigner l’instance et cinq fédérations de foot (aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Danemark et en France) pour faire changer les règlements, comme le rapporte Le Monde. Et obtenir des réparations financières. Plusieurs milliards d’euros de dommages liés au droit de la concurrence sont en jeu.

L’international français Lassana Diarra contestait les sanctions prises à son encontre pour avoir voulu s’engager dans un club alors que son contrat le liait à un autre. Le règlement du statut et du transfert des joueurs a été déclaré incompatible avec les principes européens de libre circulation et libre concurrence. « Tous les footballeurs professionnels qui ont joué entre 2002 et 2024, qui sont encore en activité ou à la retraite, ont été victimes du système de transferts et peuvent se joindre à cette action, » raconte auprès du canard Dolf Segaar, avocat de Justice for players. En France, l’UNFP s’est ralliée à l’action.

Deux poids-deux mesures ?

David Terrier, son président, commente : « la FIFA n’a rien changé et surtout pas son modèle de gouvernance. Elle lance des consultations puis prend ses décisions unilatéralement. Elle continue d’agir comme si elle était un Etat à part entière, alors que c’est un organisme de droit privé qui doit instaurer un processus avec les partenaires sociaux pour mettre en place une convention collective. » La FIFA a réagi à cette action au niveau mondial, saluant l’initiative dans un communiqué. Plusieurs acteurs dénoncent auprès du Monde son double discours.

Le foot aux footballeurs, enfin ?

