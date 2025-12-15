S’abonner au mag
  • Arrêt Bosman

Des footballeurs demandent à la FIFA la refonte du système des transferts

UL
Des footballeurs demandent à la FIFA la refonte du système des transferts

Les Bosmen se rebellent ?

Le 15 décembre 1995, la Cour de justice des communautés européennes prenait la décision de libéraliser le marché des transferts. Trente ans tout pile après l’arrêt Bosman, la fondation Justice for players va déposer une action collective contre la FIFA pour la contraindre à verser des dédommagements. Ce recours collectif s’inscrit dans la continuité de l’affaire Diarra. Créée en 2025, l’association va assigner l’instance et cinq fédérations de foot (aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Danemark et en France) pour faire changer les règlements, comme le rapporte Le Monde. Et obtenir des réparations financières. Plusieurs milliards d’euros de dommages liés au droit de la concurrence sont en jeu.

L’international français Lassana Diarra contestait les sanctions prises à son encontre pour avoir voulu s’engager dans un club alors que son contrat le liait à un autre. Le règlement du statut et du transfert des joueurs a été déclaré incompatible avec les principes européens de libre circulation et libre concurrence. « Tous les footballeurs professionnels qui ont joué entre 2002 et 2024, qui sont encore en activité ou à la retraite, ont été victimes du système de transferts et peuvent se joindre à cette action, » raconte auprès du canard Dolf Segaar, avocat de Justice for players. En France, l’UNFP s’est ralliée à l’action.

Deux poids-deux mesures ?

David Terrier, son président, commente : « la FIFA n’a rien changé et surtout pas son modèle de gouvernance. Elle lance des consultations puis prend ses décisions unilatéralement. Elle continue d’agir comme si elle était un Etat à part entière, alors que c’est un organisme de droit privé qui doit instaurer un processus avec les partenaires sociaux pour mettre en place une convention collective. » La FIFA a réagi à cette action au niveau mondial, saluant l’initiative dans un communiqué. Plusieurs acteurs dénoncent auprès du Monde son double discours.

Le foot aux footballeurs, enfin ?

Le PSG connaît ses deux potentiels adversaires en finale de la Coupe intercontinentale

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Marseille-Monaco (1-0)
Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!