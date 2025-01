Les bonnes résolutions que doit prendre la Ligue 1 en 2025

→ Offrir un peu de suspense

30 points pour Marseille (qui compte un match de moins, certes) et Monaco, 40 pour le Paris Saint-Germain : c’est un gouffre, qui sépare actuellement le leader de ses poursuivants, alors que la mi-saison n’a même pas encore été atteinte. Paname n’a toujours pas perdu, et face à ses supposés concurrents, il a même déroulé (3-1 sur la pelouse du LOSC, 0-3 à Marseille, 3-1 contre Lyon, 2-4 à Monaco). Comme d’habitude, la lutte pour le maintien devrait nous tenir en haleine un bon bout de temps, mais à ce rythme, celle pour le titre sera pliée avant même la fin du parcours européen du PSG.

→ Se réconcilier avec ses arbitres

On ne compte même plus les scandales arbitraux – inventés, ou fondés – qui ont déjà eu lieu en 2024-2025. Pas une semaine ne passe sans que l’OM ou l’OL n’hurle au scandale (Mehdi Benatia, on te voit), qu’un club ne chouine sur Twitter en balançant une compilation des actions litigieuses de son match, ou qu’un homme en noir ne soit harcelé de toutes parts. Y compris François Letexier, élu cette semaine meilleur arbitre du monde, ni plus ni moins, même si personne n’a oublié l’affaire Singo/Donnarumma. Ce sera douloureux, mais pour le bien de tout le monde, 2025 doit être l’année de la réconciliation.

Besoin de comprendre… ⤵️ — OGC Nice (@ogcnice) December 2, 2024

→ Donner de l’air aux supporters

Plus de 70 arrêtés d’encadrement de déplacement, 14 interdictions de déplacement – souvent balancés au dernier moment –, 17 fermetures de tribune, 2 fermetures de parcage* : on peut d’ores et déjà affirmer que cette saison de Ligue 1 demeurera un grand cru en matière de répression des supporters – et c’est à peu près aussi pire en Ligue 2. Certains épisodes ont fait du tort aux principaux concernés, comme ces chants d’écervelés qu’on continue d’entendre un peu partout dans l’Hexagone, les nombreux incidents survenus en marge de Montpellier-Marseille le 20 octobre, cette bagarre entre Stéphanois et Montpelliérains ayant fait une quinzaine de blessés le 23 novembre, ou trois jours plus tard cette semi-tentative d’envahissement de terrain par la Brigade Loire, lors de Nantes-Le Havre. Tout un tas d’évènements qui donnent du biscuit à Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur et ennemi numéro un des groupes ultra du pays, qu’il n’hésite pas à menacer de dissolution. Et comme l’ancien président des Pays de la Loire vient d’être maintenu à Beauvau par François Bayrou, pas sûr que tout cela s’arrange en 2025.

Nous n'avons jamais subi autant : – d'interdictions ministérielles de déplacement ; – d'interdiction de banderoles légales dans les stades ; – de menaces de dissolution des associations qui structurent les tribunes et sont les interlocuteurs des clubs et des pouvoirs publics. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) December 11, 2024

→ Retrouver la trace des numéros neuf

Mis à part Jonathan David et ses onze honnêtes réalisations, aucun attaquant de pointe ne figure au sein du top cinq des scoreurs de l’élite. Parmi les onze premiers, le chiffre ne monte qu’à trois (avec Evann Guessand et Arnaud Kalimuendo, six caramels, si tant est qu’on puisse les considérer comme des neuf). La preuve que le spectacle en Ligue 1 n’est plus aussi stéréotypé que dans le passé, mais aussi que les avants-centres se cachent, depuis le début de saison. Rien qu’en 2023-2024, on pouvait retrouver en haut des charts Jo’ David (19 pions), Alexandre Lacazette (19), Pierre-Emerick Aubameyang (17) ou Wissam Ben Yedder (16). Désormais, les artificiers viennent des côtés et s’appellent Bradley Barcola, Mason Greenwood (10 buts) ou Ousmane Dembélé (8). Rendez-nous nos Ludovic Ajorque, Terem Moffi et Georges Mikautadze !

Le premier gros coup du mercato est pour Rennes !