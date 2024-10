Le ministre de l’Intérieur annonce la tenue d’une réunion pour « le retour de l’ordre dans les stades »

C’est sûr que tout va changer maintenant !

Après les incidents survenus ce dimanche en marge du match entre Montpellier et Marseille, alors que 800 fans de l’OM (au lieu des 450 autorisés) ont tenté de se rendre à la Mosson, Bruno Retailleau a décidé de taper du poing sur la table. « Ce soir encore, à l’occasion du match Montpellier/Marseille, des violences injustifiables ont sali l’image du football. Chants homophobes, affrontements de clubs de supporters, agressions des forces de l’ordre, on ne peut plus supporter que chaque semaine, le sport soit le théâtre d’agissements intolérables. Pour ma part, je ne le tolérerai pas », a tweeté le ministre de l’Intérieur.

« Cette semaine, en lien avec le ministre des sports et Othman Nasrou, secrétaire d’Etat en charge de la lutte contre les discriminations, je réunirai les instances du football français pour prendre les mesures nécessaires au retour de l’ordre dans les stades et en marge des rencontres », a-t-il donc décidé en réponse à ces récents événements.

L’OM-PSG de dimanche prochain va être bien scruté.

