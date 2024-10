Des chants homophobes visant l'OM et Rabiot au Parc

On n’est pas sorti de l’auberge.

La belle victoire du Paris Saint-Germain sur Strasbourg samedi soir (4-2) a été entachée de chants injurieux et homophobes venus du virage Auteuil. L’OM a « évidemment » été pris pour cible à l’approche du choc, qui aura lieu dimanche prochain au Vélodrome. La recrue phocéenne Adrien Rabiot en a aussi pris pour son grade avec, notamment, des « Rabiot n**** ta mère » répétés et largement audibles. Le speaker est intervenu pour tenter de faire cesser ces chants, rappelant que le Parc des Princes était « un lieu de rassemblement ouvert à tous ». Un coup d’épée dans l’eau puisque son message a été sifflé et que les chants ont continué de se faire entendre.

Rien de nouveau dans les travées du Parc…

