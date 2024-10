Une journaliste suédoise fait le point sur l’affaire Mbappé

À qui le tour ?

Ce mardi soir, peu de temps après le démenti formulé par l’avocate de Kylian Mbappé au journal de TF1, une dénommée Katrin Krantz, journaliste suédoise de L’Expressen, l’un des médias qui a révélé l’affaire, s’est exprimée chez plusieurs médias français (BFM TV, RTL) pour confirmer que le nom du capitaine des Bleus était bien cité dans l’enquête, ce que n’a toujours pas officiellement précisé le procureur.

« Bien sûr, on ne sait pas s’il est coupable ou non »

« Je veux dire que nous sommes sûrs à 100% que Mbappé est soupçonné de viol. Sans aucun doute, assure la journaliste face caméra. Bien sûr, on ne sait pas s’il est coupable ou non. Ça, c’est au procureur et à la police d’enquêter. Mais nous sommes totalement sûrs que c’est lui. » Sans donner plus de détails ou d’informations, alors que Mbappé n’avait a priori toujours pas connaissance d’une plainte à son encontre dans la soirée de mardi, selon L’Équipe.

Pour l’heure, Kylian Mbappé demeure présumé innocent, et le flou autour de cette affaire incite bien sûr à la plus grande prudence, en attendant la prochaine communication des autorités suédoises, qui devrait intervenir via un communiqué pour donner plus de détails.

