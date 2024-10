L'OM concasse Montpellier

Montpellier 0-5 Marseille

Buts : Wahi (1re), Harit (36e), Højbjerg (40e), Greenwood (58e) & L. Henrique (73e) pour l’OM

Expulsion : Džodić (64e) pour le MHSC

Michel Der Zakarian peut se gratter le crâne. On joue la 43e minute à la Mosson, ce dimanche soir, et son MHSC vient déjà d’en manger un troisième, à domicile, face à l’OM. Le cauchemar des siens ne prendra fin qu’au coup de sifflet final, une heure plus tard, avec un tarif plus que violent (0-5) synonyme de sixième défaite cette saison – seul Le Havre fait autant. Après deux contre-performances (défaite à Strasbourg, nul contre Angers), Marseille a profité de son déplacement chez la – désormais – lanterne rouge de Ligue 1 pour réapprendre son football, introduire Adrien Rabiot dans son onze de départ, soigner sa différence de buts mais aussi envoyer un message, à une semaine du Classique au Vélodrome.

👏 | Le but le plus rapide de la saison est signé Elye Wahi ! 😮‍💨⏱ #MHSCOM pic.twitter.com/avNSpA28Jk — DAZN France (@DAZN_FR) October 20, 2024

L’infamie Adams

En 45 secondes et 16 passes, l’Olympique a d’emblée donné la température grâce à Elye Wahi, à l’allumage et à la finition d’un mouvement limpide crée avec Mason Greenwood et Jonathan Rowe, lequel fêtait sa première titularisation avec l’OM (0-1, 1re). Sobre sur sa célébration, l’ancien de la maison n’a pas su s’offrir le doublé (17e, 55e) mais était dans un bon jour et Greenwood a d’ailleurs profité de son travail pour aligner Birama Touré et Benjamin Lecomte, à l’heure de jeu (0-4, 58e). Les Montpelliérains avaient déjà lâché depuis longtemps, ayant craqué en cinq minutes au coeur du premier acte, désarçonnés par l’arbitrage de Clément Turpin et leur faillite dans les duels : Amine Harit a vu un centre en retrait d’Ulisses Garcia trouer la défense des locaux et lui tomber dans le bec (0-2, 36e), et après une première tentative à la 33e, la deuxième frappe molle de Pierre-Emile Højbjerg a été la bonne (0-3, 40e).

💥 | Amine Harit envoie un boulet de canon sous la barre et double la mise pour l'OM ! 🚀⚽️ #OM pic.twitter.com/pPzgFLdNhE — DAZN France (@DAZN_FR) October 20, 2024

Venu en chef, à l’image du Danois aux fourneaux ou de Leonardo Balerdi dans l’arrière-cuisine, l’OM n’a pas laissé grand chose aux Pailladins, qui ont fait illusion en confiant le cuir à Téji Savanier (dangereux à la 48e) ou Arnaud Nordin, assez actif. Ce dernier n’était pas loin d’avoir Gerónimo Rulli lorsque Garcia a dévié sa frappe, mais le portier argentin, surpris et sur le reculoir, est allé la chercher… et a vu Akor Adams jeter à la poubelle ce but tout fait (34e). L’attaquant a d’ailleurs quasiment tout raté, ce soir, passant ses 90 minutes en position de hors-jeu et ne cadrant qu’une seule fois (51e). Pris à chaque contre en seconde période, les Pailladins ont été réduits à dix lorsque Stefan Džodić, après neuf minutes passés sur le pré, a schlassé Harit (64e). De quoi siffler le coup de sifflet final du match, ouvrir un peu plus les portes aux Marseillais, et permettre à l’international marocain de faire briller les entrants en ouvrant le jeu vers Michael Murillo, passeur pour Luis Henrique (0-5, 73e). En tribunes comme sur le pré, c’était un dimanche noir, pour Montpellier.

🚫 | L'exploit de Geronimo Rulli et le raté d'Akor Adams ! 🔥🧤#MHSCOM pic.twitter.com/fWknIC28eZ — DAZN France (@DAZN_FR) October 20, 2024

MHSC (4-2-3-1) : Lecomte – F. Sacko (Tchato, 86e), B. Touré, Omeragić (Džodić, 55e), I. Sylla (Mincarelli, 55e) – Chotard (Ferri, 39e), Nzingoula – Nordin, Savanier (c), T. Coulibaly (Khazri, 85e) – Adams. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

OM (4-2-3-1) : Rulli – Lirola (Murillo, 60e), Balerdi, Cornelius, U. Garcia (Rongier, 79e) – Højbjerg, Rabiot – Greenwood, Harit (Sternal, 79e), Rowe (L. Henrique, 60e) – Wahi (I. Koné, 71e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Michel Der Zakarian viré de Montpellier après la déroute contre Marseille