Une confiance aveugle ?

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille, Elye Wahi peine à trouver le chemin des filets. L’ancien avant-centre de Montpellier n’a marqué que deux buts cette saison, dont un face à son club formateur. Loin de rentabiliser, pour l’heure, les 25 millions d’euros posés sur lui à l’intersaison, il garde en tout cas la confiance de son entraîneur Roberto De Zerbi.

À la veille d’affronter l’AJ Auxerre, le coach italien a clamé, en conférence de presse, qu’il « reste amoureux du joueur, de ses qualités », tout en admettant qu’il devait « bien s’intégrer à Marseille, à notre type de jeu ». Chose qui n’a pas encore été aperçue depuis le début de l’exercice.

A contrario, son concurrent direct, Neal Maupay, est plus en vue et reste notamment sur un but et 90 minutes passées sur le terrain contre le FC Nantes, tandis que Wahi poireautait sur le banc. «Il a déjà plus d’expérience, il comprend mieux les choses, mais Wahi y arrivera. Il est né en 2003, Maupay en 1996 et il a connu la Premier League », a tempéré Roberto De Zerbi avant d’assurer qu’il n’y a « absolument aucune compétition » entre les deux attaquants.

