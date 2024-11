L’OM reprend ses esprits à Nantes

Nantes 1-2 Marseille

Buts : Kadewere (39e) pour le FCN // Maupay (24e) et Greenwood (64e) pour l’OM

Un coup du foulard de Pierre-Emile Højbjerg à la 29e, un contrôle « à la Neymar » de Jonathan Rowe à la 32e : à la demi-heure de jeu, ce dimanche dans une Beaujoire quasiment acquise à sa cause, l’OM semblait déjà décompresser en gérant un succès qui avait pris forme assez rapidement. Au fond, on ne pourra pas donner tort aux Marseillais, qui ont bel et bien quitté la Loire-Atlantique avec les trois points (1-2) à la fin de la soirée ; toutefois, la conquête de la cité des ducs de Bretagne s’est révélée plus éreintante que prévu. Et même en l’emportant, la troupe de Roberto De Zerbi n’a pas totalement remis les compteurs à zéro, une semaine après le traumatisme à domicile face au PSG (0-3).

74 % de possession

Incapable de l’emporter depuis six rencontres avant celle de ce soir, le FC Nantes n’a même pas cherché à prendre les commandes face aux Olympiens, qui ont eu tout le luxe de poser le pied sur le cuir et s’approcher de la cible. En souffrance face à Mason Greenwood, Nicolas Cozza s’est interposé dans la surface devant Neal Maupay (18e), mais ce dernier n’a pas été suivi sur un centre de Jonathan Rowe (0-1, 24e) et a pu fêter son deuxième but de la saison devant le contingent de supporters marseillais rassemblé à l’extrémité de la tribune Erdre… juste à côté d’un parcage visiteurs tristement vide, arrêté oblige. Nicolas Pallois a lui aussi fait la police, devant Adrien Rabiot (28e), et Mostafa Mohamed a évité de peu un CSC gag (29e). Finalement, c’est seulement en milieu de deuxième acte que l’OM a su inscrire le second (1-2, 61e) sur un geste que Greenwood avait déjà répété en début de prestation (7e). Et il n’y a jamais eu de troisième (malgré une possession à 74 %, quand même), puisqu’Adrien Rabiot, pied droit, a seulement trouvé le montant (83e).

Entre les deux réalisations marseillaises, il y a donc eu une petite demi-heure de vraie opposition, durant laquelle le club hôte a existé, en renversant le fauteuil bancal dans lequel l’OM s’était avachi. D’abord mis en échec par Rulli (35e), Tino Kadewere a égalisé sur une reprise au rebond, ressuscitant le jeu à la nantaise sur un mouvement limpide mené avec Sorba Thomas et Marcus Coco (1-1, 39e). Le Zimbabwéen a fait trembler la Beaujoire, avant de la dégoûter, bien plus tard, en vendangeant un face-à-face en or (67e). Peu avant, Mostafa Mohamed avait lui réussi à bazarder une superbe balle de contre-attaque (52e) : deux situations que les attaquants nantais s’étaient eux-mêmes créées, et deux symboles de la partie des Canaris, volontaires et dangereux mais bien souvent dégueulasses, quand ils n’étaient pas stoppés par Rulli (64e) ou frustrés par le drapeau de l’arbitre assistant, qui s’est souvent levé pour Moses Simon en fin de rencontre. Pour l’OM, la soirée n’aura pas été de tout repos, notamment pour Derek Cornelius, sorti sur civière moins de 20 minutes après son entrée (87e).

FCN (4-2-3-1) : Lafont – Coco (Amian, 67e), Castelletto, Pallois, Cozza – Chirivella, D. Augusto (Guirassy, 80e) – S. Thomas (Ganago, 67e), Kadewere (Gbamin, 80e), M. Simon – M. Mohamed (Abline, 68e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

OM (4-2-3-1) : Rulli – Lirola (Cornelius 69e, puis Rongier 87e), Balerdi, Kondogbia, Merlin (Murillo, 59e) – Rabiot, Højbjerg – Greenwood, I. Koné (L. Henrique, 59e), Rowe – Maupay. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Les notes de Nantes-Marseille