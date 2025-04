Fabio Cannavaro quitte déjà le Dinamo Zagreb

Jamais trois sans quatre.

Après une lourde défaite contre le NK Istra (0-3), les dirigeants du Dinamo Zagreb ont annoncé se séparer de Fabio Cannavaro, en poste depuis décembre dernier. Gentiment largué (troisième place et huit points de retard sur le Hajduk de Gennaro Gattuso, leader du championnat) pour espérer un huitième titre de champion consécutif, le club de la capitale va connaître un quatrième entraîneur sur la saison 2024-2025.

Après avoir déjà essoré le Bosnien Sergej Jakirović (évincé après l’humiliation contre le Bayern, NDLR) et Nenad Bjelica, le Dinamo va confier à nouveau l’équipe à l’adjoint Sandro Perković pour assurer l’intérim. Albert Riera, aujourd’hui à Celje (Slovénie), fait partie des cibles pour prendre le relais. Le successeur arrivera en tout cas dans une ambiance très électrique, entre une élimination en Ligue des champions improbable et des critiques assassines des consultants, notamment sur Fabio Cannavaro et Gennaro Gattuso.

Fabio Cannavaro od ove srijede više nije trener prve momčadi Dinama. Na klupi maksimirskog kluba boravio je nešto dulje od tri mjeseca i vodio plave u 14 natjecateljskih i tri pripremne utakmice. Treneru Cannavaru od srca zahvaljujemo na silnom trudu, angažmanu i susretljivosti… pic.twitter.com/Pj3Kq1RtHa — GNK Dinamo (@gnkdinamo) April 9, 2025

Pirlo, Gattuso, Grosso, Cannavaro, De Rossi… les champions du monde 2006 ont encore du mal à se fixer sur un banc.

