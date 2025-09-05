S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Ismaël Bennacer a trouvé un nouveau club

MBC
Ismaël Bennacer a trouvé un nouveau club

Ismaëlic Bennaceric.

Après un prêt sans grand succès à l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer a trouvé une porte de sortie ce vendredi. Comme la saison dernière, l’AC Milan a décidé de prêter son milieu de terrain. Cette fois, le numéro 6 de 27 ans rejoint le Dinamo Zagreb pour un prêt d’un an avec option d’achat.

En danger pour la CAN ?

Alors que des rumeurs l’envoyaient une saison de plus à l’OM, Bennacer découvrira finalement le championnat croate et aura même l’opportunité de jouer la Ligue Europa avec le Dinamo. Cette signature dans un championnat mineur illustre la baisse de régime de l’international algérien, absent de la liste de Vladimir Petković pour le rassemblement des Fennecs de ce mois de septembre.

À quelques semaines de la CAN, ce n’est jamais bon.

Le Brésil en balade contre le Chili, trois nouveaux qualifiés pour la Coupe du monde

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine