Ismaël Bennacer a trouvé un nouveau club

Après un prêt sans grand succès à l’Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer a trouvé une porte de sortie ce vendredi. Comme la saison dernière, l’AC Milan a décidé de prêter son milieu de terrain. Cette fois, le numéro 6 de 27 ans rejoint le Dinamo Zagreb pour un prêt d’un an avec option d’achat.

S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo! Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede… pic.twitter.com/FaIGa55n5y — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 4, 2025

En danger pour la CAN ?

Alors que des rumeurs l’envoyaient une saison de plus à l’OM, Bennacer découvrira finalement le championnat croate et aura même l’opportunité de jouer la Ligue Europa avec le Dinamo. Cette signature dans un championnat mineur illustre la baisse de régime de l’international algérien, absent de la liste de Vladimir Petković pour le rassemblement des Fennecs de ce mois de septembre.

À quelques semaines de la CAN, ce n’est jamais bon.

