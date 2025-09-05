Le break de Kylian Mbappé, qui rejoint Thierry Henry

Après Michael Olise, Kylian Mbappé !

Dans la rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 qui oppose la France à l’Ukraine, l’attaquant du Real Madrid a imité le Bavarois : auteur de l’ouverture du score à la dixième minute, le meneur de jeu a vu le capitaine de l’équipe de France signer le break en fin de partie au bout d’un contre bien mené et en effaçant Illya Zabarnyi.

🇺🇦Ukraine 0 - 2 France 🇫🇷 #UKRFRA BUUUUUUT ! L'INCROYABLE passe d'Aurélien Tchouaméni.🎯 La MAGNIFIQUE finition de Kylian Mbappé. 🔥 Le match à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/Q7CYyCnmsS — TF1 (@TF1) September 5, 2025

La 51e réalisation en 91 sélections pour l’avant-centre, qui rejoint Thierry Henry au deuxième rang du classement des buteurs de l’histoire de l’EDF. Leader avec 57 pions, Olivier Giroud n’est donc qu’à six unités de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Record effacé avant le Mondial ?

La France réussit sa rentrée contre l'Ukraine