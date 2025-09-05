S’abonner au mag
Le break de Kylian Mbappé, qui rejoint Thierry Henry

Après Michael Olise, Kylian Mbappé !

Dans la rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 qui oppose la France à l’Ukraine, l’attaquant du Real Madrid a imité le Bavarois : auteur de l’ouverture du score à la dixième minute, le meneur de jeu a vu le capitaine de l’équipe de France signer le break en fin de partie au bout d’un contre bien mené et en effaçant Illya Zabarnyi.

La 51e réalisation en 91 sélections pour l’avant-centre, qui rejoint Thierry Henry au deuxième rang du classement des buteurs de l’histoire de l’EDF. Leader avec 57 pions, Olivier Giroud n’est donc qu’à six unités de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Record effacé avant le Mondial ?

La France réussit sa rentrée contre l'Ukraine

