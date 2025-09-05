L’ouverture du score tranquille de Michael Olise

Il est là, l’homme en forme de ce début de saison !

Déjà brillant avec le Bayern Munich en Bundesliga (trois réalisations inscrites en deux journées), Michael Olise confirme son énergie du moment en équipe de France : opposés à l’Ukraine dans une rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2026, les Bleus ont vu le Bavarois ouvrir le score avant même la dixième minute de jeu.

🇺🇦Ukraine 0 - 1 France 🇫🇷 #UKRFRA BUUUUUT ! Les Bleus ouvrent le score, grâce à Michael Olise, parfaitement servi par Bradley Barcola. Le match à suivre en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/NGrkXR486n — TF1 (@TF1) September 5, 2025

Sur un service impeccable de Bradley Barcola créant tout seul l’action de but, le milieu de terrain offensif a sereinement envoyé la balle au fond des filets d’un plat du pied très sécurisé. Son troisième pion en neuf sélections avec l’équipe de Didier Deschamps, qui est en train d’en faire un joueur de base de son 4-2-3-1.

Ne pas oublier le passeur, également.

Les notes des Bleus face à l’Ukraine