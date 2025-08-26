Michael Olise, la vie en Bleu devant lui

Sur un petit nuage avec le Bayern Munich, Michael Olise a déjà tout d’un grand à 23 ans seulement. Nul doute qu’il sera l’un des premiers noms que Didier Deschamps couchera sur le papier au moment de concocter sa liste pour les éliminatoires de la Coupe du monde à venir. Mais pour quel rôle à jouer ?

Ses premiers pas en Bavière étaient hésitants, voire patauds. Débarquer dans l’un des clubs les plus prestigieux du monde à 22 ans pour la somme de 53 millions d’euros n’est jamais simple, surtout pour un timide maladif comme Michael Olise. Pour preuve, lors de sa première conférence de presse, l’offensif a reçu un gâteau en honneur de sa belle médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris. Au lieu de s’en réjouir, la belle attention a gêné la jeune recrue, qui, ne sachant quoi faire, a fermé son visage sans esquisser l’ombre d’un sourire. Malgré ces débuts stressants, le natif de Londres s’est rapidement décoincé, au point de devenir en moins d’une saison une arme redoutable pour le Rekordmeister. Ses prestations remarquables lui ont ouvert les portes des Bleus. Là aussi, l’ancien joueur de Crystal Palace a mis du temps à prendre ses marques avant une phase finale de la Ligue des nations de haute voltige. Alors que la liste de Deschamps pointe le bout de son nez, à quel rôle peut-il prétendre dans cette équipe de France en pleine régénération ?

<iframe loading="lazy" title="Offensive Power Overwhelms Leipzig | FC BAYERN - RB LEIPZIG | Highlights | MD 1 – Bundesliga 2025/26" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/oXk_fu4Bqo8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Une faim de loup

Le classement du Ballon d’or est souvent l’objet de polémiques, mais y figurer reste tout de même un gage de qualité. Pour la première fois de sa carrière, Olise fait partie de la liste des 30 nommés au Ballon d’or 2025. Logique pour le numéro 17, champion d’Allemagne dès sa première saison, qui s’est mis tout le monde dans la poche avec ses 20 buts et 23 passes décisives, lui permettant d’être impliqué dans un but toutes les 89 minutes. Élu meilleur joueur de l’exercice 2024-2025 par ses supporters, l’international français ne semble pas se relâcher, à l’image de sa prestation étincelante face à Leipzig (6-0), où il a largement participé à ce succès en inscrivant un doublé.

Ces performances n’ont pas laissé insensible l’une des légendes du club allemand, Claudio Pizarro, ambassadeur du Bayern Munich : « Michael Olise ? Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs de la Bundesliga à l’heure actuelle et déjà une pièce maîtresse du Bayern. J’aime son sang-froid. Il y a des joueurs qui aiment beaucoup parler, qui font du bruit, et d’autres qui sont très calmes et ne s’expriment que sur le terrain. Olise fait partie de ceux-là. C’est un autre genre de leader. » S’il est évident que Michael Olise fera partie de la liste des joueurs retenus pour entamer les qualifications à la Coupe du monde 2026, face à l’Ukraine le 5 septembre et à l’Islande le 9 septembre prochain mercredi, la manière dont Didier Deschamps va l’utiliser à moins de 300 jours de la Coupe du monde reste une énigme.

Meneur de l’attaque des Bleus ?

Polyvalent, Olise avait surtout été utilisé comme ailier droit lors de ses premières apparitions sous la tunique tricolore avant d’être installé au poste de numéro 10 au mois de mars et juin derniers. Dans cette équipe de France new look, l’attaquant du Bayern est l’un des talents les plus prometteurs, mais cela ne garantit pas que le sélectionneur lui donnera les clés de son animation offensive, dont le schéma tactique n’est pas encore fixé, même si « DD » a reconnu qu’il était un joueur « exceptionnel » qui éclaire le jeu et « apporte beaucoup de liant aux trois joueurs » devant.

L’homme aux 8 sélections avec les Bleus devra sûrement engranger des matchs références avant qu’on lui accorde davantage de responsabilités. S’il est en terrain conquis avec son club, en sélection, Olise devra faire face à une concurrence féroce, notamment celle de Rayan Cherki, qui a tout autant les crocs que lui pour s’imposer durablement dans cette équipe, dans l’axe ou avec Ousmane Dembélé, favori pour le Ballon d’or, à droite. Mais il ne faut pas trop s’inquiéter pour le Bavarois. Après seulement neuf petits matchs à le diriger avec les Espoirs, Thierry Henry avait promis : « Avec lui, vous n’avez encore rien vu. »

