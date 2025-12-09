Sale soirée pour Ivan Toney, arrêté dans un bar à Londres

Plus de sang-froid sur penalty.

Un retour à Londres difficile. Transféré en Arabie saoudite à l’été 2024, à Al Ahli, Ivan Toney s’autorise des virées à Londres de temps en temps pour passer du bon temps. Aperçu dans un bar de Soho, l’attaquant anglais a passé une mauvaise soirée. Selon le média The Sun, l’ex-buteur de Brentford a été reconnu par des fans, qui sont venus lui demander un selfie.

Approché de façon véhémente, Toney a mal réagi, d’abord en repoussant le supporter, puis en lui mettant « un coup de tête » d’après un témoin présent sur place. « Cinq agents en uniforme lui ont demandé son nom, avant de lui dire : “Vous êtes en état d’arrestation pour agression” et de le menotter. »

EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl' before video shows him being led away in cuffs 🚨 pic.twitter.com/hF0UJsh474 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 8, 2025

Toney veut revenir en Angleterre

Les services de secours ont d’ailleurs confirmé être intervenus dans la soirée pour une agression. « La victime a été transportée à l’hôpital, et ses blessures ne sont pas considérées comme mettant sa vie en danger, ont-ils témoigné. Un homme de 29 ans a été arrêté sur place pour suspicion de deux chefs d’agression et d’un chef de rixe. Il a été libéré sous caution. »

En difficulté à Al Ahli (trois matchs pour deux buts cette saison), Ivan Toney vise un retour en Angleterre cet hiver, en vue de la Coupe du monde 2026. Une approche de West Ham est évoquée, même si ses émoluments pourraient freiner l’opération.

Wolverhampton cherche une attaque, sinon.

