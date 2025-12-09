S’abonner au mag
  • Angleterre

Sale soirée pour Ivan Toney, arrêté dans un bar à Londres

CDB
Sale soirée pour Ivan Toney, arrêté dans un bar à Londres

Plus de sang-froid sur penalty.

Un retour à Londres difficile. Transféré en Arabie saoudite à l’été 2024, à Al Ahli, Ivan Toney s’autorise des virées à Londres de temps en temps pour passer du bon temps. Aperçu dans un bar de Soho, l’attaquant anglais a passé une mauvaise soirée. Selon le média The Sun, l’ex-buteur de Brentford a été reconnu par des fans, qui sont venus lui demander un selfie.

Approché de façon véhémente, Toney a mal réagi, d’abord en repoussant le supporter, puis en lui mettant « un coup de tête » d’après un témoin présent sur place. « Cinq agents en uniforme lui ont demandé son nom, avant de lui dire : “Vous êtes en état d’arrestation pour agression” et de le menotter. »

Toney veut revenir en Angleterre

Les services de secours ont d’ailleurs confirmé être intervenus dans la soirée pour une agression. « La victime a été transportée à l’hôpital, et ses blessures ne sont pas considérées comme mettant sa vie en danger, ont-ils témoigné. Un homme de 29 ans a été arrêté sur place pour suspicion de deux chefs d’agression et d’un chef de rixe. Il a été libéré sous caution. »

En difficulté à Al Ahli (trois matchs pour deux buts cette saison), Ivan Toney vise un retour en Angleterre cet hiver, en vue de la Coupe du monde 2026. Une approche de West Ham est évoquée, même si ses émoluments pourraient freiner l’opération.

Wolverhampton cherche une attaque, sinon.

Ivan Toney compare la Premier League et la Saudi Pro League

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!