Enzo Millot se tourne finalement vers l’Arabie saoudite

Mouiller le Millot et mailler.

Chaque mercato nous offre toujours son lot de surprises. Parmi celles de cet été : le jeune Enzo Millot a décidé de s’engager avec Al-Ahli, en Arabie saoudite, selon des informations de Fabrizio Romano, confirmées par L’Équipe. Le milieu offensif de Stuttgart ferait ainsi faux bond à l’Atlético de Madrid, avec qui il était en passe de trouver un accord selon Marca, et partirait vers l’Arabie saoudite pour un transfert avoisinant les 20 millions d’euros.

Nouvelle stratégie des clubs saoudiens

Auteur d’une saison remarquable avec Stuttgart (43 matchs, 12 buts et 8 passes décisives) et d’une prestation plus qu’honorable avec l’effectif de Thierry Henry lors des derniers Jeux olympiques (médaille d’argent) l’amenant aux portes des Bleus, on s’attendait à voir le Français de 23 ans signer dans une grande écurie européenne afin de passer un cap dans sa carrière. Il n’en sera rien. Tout comme Saimon Bouabré et Nathan Zézé, il fait le choix de l’Arabie saoudite et des zéros sur le contrat. Comment lui en vouloir ?

Les clubs saoudiens, eux, changent de stratégie sur le marché des transferts et semblent davantage s’attaquer aux jeunes talents qu’aux anciennes gloires. Une manière de rendre leur championnat attractif sur le long terme, certes.

*Soupir.*

