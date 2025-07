Le FC Nantes boucle la plus grosse vente de son histoire

Il y a des offres qu’on ne peut pas refuser.

À seulement 20 ans, et après 32 petits matchs de Ligue 1 en trois saisons, Nathan Zézé troque son statut de futur leader de la défense du FC Nantes pour celui de plus grosse vente de l’histoire du club. Ce lundi, l’international Espoirs français a paraphé un contrat record avec le Neom SC, promu en première division saoudienne cette année.

Nantes multiplie les départs

Son départ interroge forcément sur l’attractivité de la Ligue 1, mais les 20 millions d’euros vont, au contraire, faire souffler un ouf de soulagement dans les bureaux des Jaune et Vert. Cela ne comprend d’ailleurs pas les bonus, qui seraient de 3 millions selon les informations de L’Équipe, et 20% éventuels sur la plus-value d’une future revente. Après les départs de Moses Simon au Paris FC, Douglas Augusto à Krasnodar, Jean-Charles Castelletto à Al-Duhail et Pedro Chirivella au Panathinaïkós, les Canaris ont déjà amassé 40 millions d’euros cet été, un autre record. De quoi voir venir.

En Arabie saoudite, Nathan Zézé ne sera pas trop dépaysé. En effet, le Neom SC a pris l’habitude de faire son marché en Ligue 1, avec Christophe Galtier sur le banc, Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma en attaque, Marcin Bułka dans les buts ou encore Amadou Koné au milieu.

Plutôt pilule rouge ou bleue, à Neom ?

