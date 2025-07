Jean-Charles Castelletto quitte le FC Nantes pour aller au Qatar

Y a-t-il encore un pilote au FC Nantes ?

Le « French Paul Scholes », le divin chauve… tant de cadres nantais quittent les Canaris. Un bon gros ménage d’été et non de printemps pour des Nantais cherchant à dégraisser à tout prix. Cette fois, c’est au tour de Jean-Charles Castelletto de quitter le vainqueur de la Coupe de France 2022, pour filer tout droit au Qatar, à Al Duhail.

Castro va devoir tout reconstruire de A à Z

Cinq saisons et 163 rencontres en jaune plus tard, JC va partir prendre un jolie p’tit chèque chez les Qataris. Les Nantais ont d’ores et déjà trouvé son remplaçant en se tournant vers un ex, Chidozie Awaziem. Avec Uros Radakovic, ils auront la lourde tâche de protéger Anthony Lopes mais également de couvrir les boulettes d’Amian et de Duverne, cela va de soi. Fin bref, un joli boxon pour Castro qui va devoir être brave et rester fidèle pour ne pas craquer mentalement dans un effectif bien bien affaibli.

Courage.

