Le FC Nantes dit au revoir au « French Paul Scholes »

C’est la fin d’une ère au FC Nantes, qui a déjà enregistré les départs de Nicolas Pallois, Pedro Chirivella ou encore Moses Simon. Les Canaris ont ce mardi officialisé la fin de leur collaboration avec Marcus Coco et surtout « The French Paul Scholes », qui n’est autre que Florent Mollet.

Le sosie non officiel de l’ancienne légende de Manchester United n’aura pas non plus marqué les esprits chez les Nantais, vivant notamment la finale de Coupe de France perdue contre Toulouse et plantant sept buts en 66 apparitions.

Florent Mollet quitte le FC Nantes. Le Club tient à le remercier pour ces trois saisons sous les couleurs nantaises. Bonne chance pour la suite Florent. — FC Nantes (@FCNantes) July 1, 2025

À 33 ans, Mollet va donc devoir se trouver un nouveau challenge avec ses 230 matchs en Ligue 1 dans ses bagages et son CV qui l’a vu écumer Dijon, Créteil, Metz, Montpellier et donc Nantes, avec une parenthèse d’une saison avec Schalke 04, en Allemagne.

Qui ne rêve pas de le revoir en Moselle pour former un duo de rêve avec Gauthier Hein, The French Arjen Robben !

