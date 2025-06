Alerte : Nicolas Pallois et Nantes, c’est fini !

Sans foi ni Pallois.

Après respectivement huit et six ans au FC Nantes, Nicolas Pallois (37 ans) et Marcus Coco (28 ans), tous deux en fin de contrat, ne seront pas prolongés chez les Canaris, selon L’Équipe. Avec 243 apparitions en jaune pour le défenseur central et 137 pour le milieu de terrain, cela marque la fin d’une ère en Bretagne.

Des échanges avec Wolfsburg pour conserver Nicolas Cozza

Le départ de ces deux piliers historiques du championnat de France symbolise le souhait du FC Nantes de repartir de l’avant après des années à fréquenter le bas du classement et flirter avec la zone de relégation. L’arrivée de Luis Castro sur le banc nantais confirme cette tendance. Des discussions sont également en cours avec Wolfsburg, pour garder en prêt le latéral gauche français Nicolas Cozza, actuellement sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2027.

La bonne nouvelle, c’est que les spectateurs de la Beaujoire pourront laisser leur casque à la maison.

