Nicolas Pallois va atteindre un cap symbolique lors du derby contre Rennes

On s’incline.

Ce vendredi soir à Rennes, Nicolas Pallois disputera son 300e match de Ligue 1. Trois cents apparitions dans l’élite pour un joueur qui a le droit à sa une ce mois-ci dans So Foot. Un bûcheron, un bourrin, un mec qu’on verrait plus un dimanche matin en district que sur une pelouse européenne. Et pourtant, Pallois est là, bien là, et c’est mérité.

Le menuisier sorti de nulle part

Du CFA à Quevilly jusqu’à une demi-finale de Coupe de France en 2010, d’un premier contrat pro à Valenciennes jusqu’à la Ligue Europa avec Bordeaux contre Liverpool, puis avec Nantes, où il a remporté un trophée, Pallois a passé toutes les étapes et a connu beaucoup de grands moments (comme des moins grands).

« À la base, je sors un peu de nulle part », résume-t-il dans l’Équipe. Menuisier de formation, Pallois est devenu un pilier de L1. À 37 ans, il a retrouvé sa place dans le onze des Canaris, après avoir côtoyé le banc pendant quelque temps. Le défenseur nantais arrive en fin de contrat en juin prochain, sans encore savoir à quoi ressemblera la suite.

Vive les dégagements de Pallois et son short remonté en haut des cuisses.

