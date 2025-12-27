Parme remet la Fiorentina au fond du trou

Parme 1-0 Fiorentina

But : Sørensen (48e) pour Parme

Et c’est reparti…

La Fiorentina, qui s’était ressaisie en beauté face à l’Udinese il y a six jours avec son premier succès de la saison (5-1), n’a pas réussi à ramener un résultat de Parme ce samedi (1-0) et restera lanterne rouge à l’issue de ce week-end, avec cette dixième défaite de la saison. Une tête du milieu de terrain danois Oliver Sørensen – son premier en Serie A –, peu de temps après la pause, a suffi à Parme pour décrocher une quatrième victoire dans cet exercice et pointer à la 14e position avant les autres rencontres de cette 17e journée.

🔓 | Parme ouvre le score dès le retour des vestiaires, le match est débloqué ! Profitez de notre pass à 69€ pour toute la deuxième partie de saison ici : 👉 https://t.co/zipauAD0bj ! 📲#ParmaFiorentina pic.twitter.com/XIW3tpDKFk — DAZN France (@DAZN_FR) December 27, 2025

La Fio désertera-t-elle l’élite dans quelques mois, plus de vingt ans après ?

Et si la Tanzanie était une future grande d’Afrique ?