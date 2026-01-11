S’abonner au mag
  • Serie A
  • J20
  • Fiorentina-AC Milan (1-1)

Nkunku empêche Milan de perdre contre le 19e

UL
Nkunku empêche Milan de perdre contre le 19e

Fiorentina 1-1 AC Milan

Buts : Commuzzo (66e) pour la Fio // Nkunku (90e) pour le Milan

Pour la Fiorentina, ça aurait pu être une énorme surprise. Pour le Milan, c’est un petit contretemps. Hôte d’une équipe invaincue en Serie A depuis août, la Viola sort de ce dimanche avec le regret de ne pas avoir su aligner une troisième victoire en trois semaines (1-1). Elle reste à deux points derrière le Genoa, premier non-relégable, alors qu’elle n’a gagné son premier match en championnat que le 21 décembre. Milan reste à deux points de l’Inter, le leader, qui n’a pas encore joué.

Nkunku salvateur

Une tête de Pietro Comuzzo, bambino du club, a longtemps comblé de bonheur d’Artemio-Franchi (66e). Avec un onze de départ sans Youssouf Fofana, qui a fêté son anniv’ à la veille de cette rencontre, sans Luka Modrić, sur le banc en Serie A pour la première fois de la saison, et sans Adrien Rabiot, l’équipe de Massimiliano Allegri a trop longtemps espéré que les jambes de Christian Pulisic fassent la différence. Il a fallu qu’Allegri lance ses titulaires habituels pour voir la révolte milanaise, avec Christopher Nkunku pour l’égalisation (1-1, 90e). La Fio a elle loupé deux balles de match, par Moïse Kean et Marco Brescianini, le joueur formé au Milan trouvant la barre (90e+5).

Cruel.

L’AC Milan bat la Fio sur le fil et prend les commandes de la Serie A

UL

