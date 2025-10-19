L’AC Milan bat la Fiorentina sur le fil et prend les commandes de la Serie A

AC Milan 2-1 Fiorentina

Buts : Leão (63ᵉ, sp, 86ᵉ) pour les Rossoneri // Gosens (55ᵉ) pour la Viola

Au bout de l’ennui.

En clôture de la 7ᵉ journée de Serie A ce dimanche soir, l’AC Milan a arraché les trois points face à la Fiorentina grâce à un doublé de Rafael Leão (2-1). Après un premier acte soporifique où les deux formations n’ont pas cadré la moindre frappe, la rencontre s’est emballée au retour des vestiaires. La Viola a été la première à griffer : suite à une déviation de la tête de Luca Ranieri, à droite, Moise Kean se jette mais ne parvient pas à toucher le ballon, contrairement à Robin Gosens, qui fait trembler les filets dans la confusion (0-1, 55ᵉ).

Leão, ce héros

Pied au mur, l’équipe de Massimiliano Allegri, privée de plusieurs cadres, s’en est remise à Rafael Leão pour revenir dans la partie. Trouvé côté gauche, l’ailier portugais repique avant de lâcher une frappe enroulée puissante, qui n’a laissé aucune chance à David de Gea (1-1, 63ᵉ). Son premier but en championnat cette saison. Si le premier tir cadré capté par un gardien n’intervient qu’à la 70ᵉ, preuve du manque d’animation dans cette rencontre, le portier espagnol va s’illustrer en sortant d’une magnifique claquette la reprise du droit de l’entrant Santiago Gimenez (76ᵉ). Enfin des frissons ! La rencontre s’enflamme quand Fabiano Parisi fait une faute grossière sur ce même Gimenez dans la surface. Penalty. Leão s’en charge et prend parfaitement à contrepied le portier adverse (2-1, 86ᵉ). Le score en restera là. Avec ce succès, les Rossoneri prennent les commandes de la Serie A avec un petit point d’avance sur l’Inter Milan, Naples et la Roma.

Plus serré, tu meurs.

Top 10 : pots-de-vin dans le foot