Fonseca agacé par les penaltys manqués contre la Fiorentina

Drôle de soirée au stade Artemio-Franchi.

Trois penaltys accordés, tous ratés : c’est l’incroyable scénario du match entre la Fiorentina et l’AC Milan ce dimanche soir lors de la 7e journée de Serie A, finalement remporté par la Fio (2-1). Un arbitrage pas du goût de l’entraîneur milanais Paulo Fonseca, qui regrettait en conférence de presse la propension des attaquants modernes à se jeter dans la surface de réparation adverse. D’ordinaire peu enclin à critiquer l’arbitrage, le technicien portugais rappelle que « le football est fait de contacts », et qu’une « simple touche ne devrait pas être synonyme de penalty ».

David De Gea has now faced 3 Penalties as a Fiorentina player, he saved it all. CLASSIC 👏 pic.twitter.com/4zNG6mhF8W

— Zirkzee (@ZirkSzn) October 6, 2024