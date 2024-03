Rafael Leao porte le Milan face à la Fiorentina

Fiorentina 1-2 AC Milan

Buts : Duncan (50e) pour la Viola // Loftus-Cheek (47e) et Leao (53e) pour les Rossoneri

Il ne fallait pas revenir trop tard de la mi-temps.

A Florence samedi, les amoureux de la buvette ont tout loupé. Alors que la première période n’avait été le théâtre que d’occasions loupées, par un Rafael Leao pas assez alerte, un Olivier Giroud maladroit ou un Andrea Belotti en manque de réussite. La deuxième période a été celle d’un feu d’artifice dès le retour des vestiaires. En huit minutes, tous les buts de la rencontre ont été inscrits par les Florentins et les Milanais. Auteur d’un magnifique arrêt devant Samuel Chukwueze, Pietro Terraciano (8 arrêts) a été abandonné par sa défense et notamment Nikola Milenkovic.

Pilier habituel de son équipe, le Serbe a d’abord glissé devant Ruben Loftus-Cheek, qui ne s’est pas fait prié pour pousser le ballon au fond des filets après une superbe talonnade de Leao (0-1, 47e). Dans la foulée, Alfred Duncan, pas attaqué par les Milanais, s’est faufilé dans la défense adverse pour égaliser d’une belle frappe à l’entrée de la surface (1-1, 50e). Mais le Portugais était dans un grand soir et, lancé en profondeur par Tijjani Reijnders, il a mystifié le gardien adverse avant de mettre les siens devant au tableau d’affichage, profitant des largesses du marquage de Milenkovic (1-2, 53e). Après un but refusé pour hors-jeu à Christian Pulisic, Mike Maignan assurait la victoire des siens sur sa ligne. Une belle façon pour Leao de célébrer sa 200e sous le maillot milanais, lui qui cumule désormais 54 buts et 48 passes décisives avec la formation lombarde. Au classement, Milan conforte sa deuxième place après la défaite de la Juve, tandis que la Fio reste 10e.

Pulisic a cru aggraver la marque, mais son but à un quart d’heure du terme a été annulé pour une position de hors-jeu.