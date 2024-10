Le Portugal reste muet en Écosse

Écosse 0-0 Portugal

Bloqués.

Malgré une nette domination, le Portugal n’est pas parvenu à percer le coffre-fort écossais et perd ses deux premiers points dans cette Ligue des nations (0-0). En face, la Tartan Army aurait même pu créer la surprise au fil d’une belle entame de match, en particulier si Scott McTominay avait davantage appuyé son coup de casque. Pour le premier match de sa carrière à Hampden Park, Cristiano Ronaldo s’est lui montré plutôt brouillon sur les rares situations qu’il aura eu à se mettre sous la dent.

La muraille d’Écosse

Une rencontre globalement monotone, entre une possession très largement à l’avantage d’une Seleção en manque d’occasions franches et quelques contres pas assez tranchants pour une équipe d’Écosse qui gratte son tout premier point après trois défaites initiales. Une récompense pour ne pas avoir succombé aux assauts tardifs de la cage gardée par Craig Gordon, entre une frappe en pivot de Ronaldo non cadrée, une madjer de Bernardo Silva qui ne fait pas mouche et un arrêt XXL du portier devant Bruno Fernandes après un magnifique numéro de Rafael Leão. Un nul loin d’être catastrophique pour les visiteurs, toujours seuls en tête du groupe 1 et proches de se qualifier pour les quarts de finale.

Roberto Martínez out !

