Pronostic Ecosse Portugal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Le Portugal prend le dessus sur l’Ecosse comme à l’aller

Cela fait maintenant 7 matchs que cette équipe d’Ecosse n’a plus gagné. Défaite par l’Allemagne (5-1) et la Hongrie (0-1) et accrocheuse contre la Suisse (0-0), cette sélection n’a donc pas passé les poules de l’Euro, et c’est bien mal embarqué également dans ces poules de Ligue des Nations avec 3 défaites en 3 matchs : contre la Pologne (2-3), le Portugal (2-1) et la Croatie (2-1). Pourtant, il y a des joueurs intéressants côté Ecossais. Difficile de ne pas citer Robertson (Liverpool), le captiaine de l’équipe, son jeune coéquipier en club Doak, mais également McTominay et Gilmour, coéquipiers à Naples. Entrés en jeu contre la Croatie, Adams (Torino) et Gauld (MLS) peuvent apporter leur pierre à l’édifice, mais cela ne pourrait pas suffire ce soir.

Frustré de sortir en quarts de finale de l’Euro contre les Bleus, le Portugal a remporté ses 3 matchs dans cette Ligue des Nations contre la Croatie (2-1), l’Ecosse (2-1) et la Pologne (1-3). Cet effectif est vraiment très complet, et lors de la dernière victoire en date contre la Pologne, on retrouvait des garçons comme Jota, Felix, Vitinha ou encore Cancelo sur le banc. Sur le terrain, Cristiano Ronaldo s’est encore une fois illustré par le but, tout comme Bernardo Silva, et les cadres Fernandes, Leao, Neves et Dias ont encore une fois montré tout leur talent. Au vu de l’effectif et de l’état de forme, difficile de voir le Portugal repartir sans les 3 points, avec probablement un nouveau but de Cristiano qui en est déjà à 3 en 3 matchs dans cette Ligue des Nations.

