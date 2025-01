Les supporters lyonnais prennent la défense de Pierre Sage

« Ahou ! »

Ce mardi, les Bad Gones (principal groupe ultra de l’Olympique lyonnais), associés aux autres groupes locaux, ont communiqué sur la mise à pied de Pierre Sage, entraîneur du club. Dans une longue tirade, les BG ont ainsi tenu à faire part de leur désaccord avec la décision de la direction lyonnaise, symbolisée par leur boycott du banquet traditionnel de Nouvel An organisé par le club. « Le club ne se trompe-t-il pas de coupable ? » peut-on notamment lire. « La cause de ce mal-être (à savoir, les mauvais résultats de l’OL) et de la médiocrité ambiante sur le terrain ne viendrait-elle pas plutôt des sorties médiatiques de notre propriétaire, sur son staff et les joueurs ? De la gestion des derniers mercatos et de celui-ci en particulier ? D’une gestion financière opaque et inhabituelle dans notre pays ? » fustigent les ultras, en mettant, notamment, la lumière sur la gestion de John Textor.

Si ce communiqué a visiblement vocation « à servir d’électrochoc », il témoigne également de la défiance de plus en plus grande affichée par les supporters vis-à-vis de leurs nouveaux dirigeants. Pour rappel, Pierre Sage a été écarté en début de semaine, faute de bons résultats ces dernières semaines (aucun succès lors des cinq derniers matchs). Son remplaçant n’est toujours pas connu, même si le nom de Paulo Fonseca revient fortement dans les listes.

Ils sont vraiment bad ces Gones.

