John Textor attendu à Lyon ce lundi, Pierre Sage en danger ?

Oui, une équipe 6e de Ligue 1 et qualifiée en Ligue Europa peut être en crise.

Le match nul de l’OL à Nantes (1-1) ce dimanche va-t-il être fatal à Pierre Sage ? Après cinq rencontres sans victoire, le coach lyonnais se sait sous pression ces dernières semaines. RMC Sport annonce que John Textor, patron des Gones, est attendu au club ce lundi. Cette visite était prévue pour la certification des comptes du club, mais pourrait aussi déboucher sur des échanges avec le technicien rhodanien autour de son avenir.

Un contexte pesant à l’OL

Arrivé en sauveur d’un OL lanterne rouge de Ligue 1 il y a un an, puis érigé en héros lors de la folle qualification européenne lyonnaise en fin de saison dernière, Sage se retrouve maintenant en grand danger, malgré la prolongation de son contrat l’été dernier. Et ce, dans un contexte où Textor a décidé de sortir du bois pour souligner les dysfonctionnements du football français, en plus d’une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire et d’une interdiction de recruter au mercato prononcées par la DNCG.

Sans scrupule lorsqu’il s’agit de barrer les noms de son entreprise, John Textor aurait déjà sondé Paulo Fonseca, au chômage depuis son éviction de l’AC Milan, qui n’aurait pas fermé la porte à cette option.

Le « scientifique » pourrait être contraint de chercher un nouveau laboratoire.

