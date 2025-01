John Textor qualifie Vincent Labrune de « petit toutou »

Vous reprendrez bien une Suze, John ?

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, le président de l’OL a réglé ses comptes avec à peu près tout le monde. Sans savoir s’il rassure tout le monde ou a fait un énième show, l’Américain a d’abord précisé que Lyon n’était pas dans la panade. « On a plus d’entrées potentielles de capitaux que n’importe quel club français », a-t-il lancé en détaillant sa commission à la DNCG : apport financier, vente de joueurs… Pour lui, tout est clair.

« Nous ne descendrons pas, » a-t-il assuré, avant d’embrayer : « Je ne suis probablement pas un génie ni un danger. Depuis que je suis arrivé, je suis comparé à Joe DaGrosa [l’ancien acheteur de Bordeaux, NDLR] et je n’ai vraiment pas envie d’être comparé à lui. » John Textor a ensuite détaillé le bilan financier de l’OL, qui peut être résumé ainsi : des pertes (et donc des ventes obligatoires), le modèle de la multipropriété totalement assumé (« je veux aider les gens à comprendre l’intérêt de la multipropriété »), et un dénigrement anti-OL. « Je ne connaissais pas la protection institutionnelle dont jouissait un certain club et le pouvoir d’une certaine personne sur les instances. »

« S’il y avait une voix discordante, Nasser Al-Khelaïfi aboyait sur cette personne »

Le PSG et la Ligue ont été visés. Textor a notamment raconté les discussions des droits TV : « J’ai été complètement choqué, en juillet, quand on a discuté des alternatives pour les droits TV. Le président de la Ligue, qui devait mener la réunion, a à peine ouvert sa bouche. C’est Nasser qui a mené les débats, alors qu’il n’aurait même pas dû être présent car il est partie prenante, avec sa propre chaîne de télévision. S’il y avait une voix discordante, Nasser Al-Khelaïfi aboyait sur cette personne. Il y avait beaucoup d’intimidation. Le président de la Ligue était assis, sans rien dire, comme un petit toutou. »

« Si je n’avais pas de preuves, je ne me permettrais pas de dire des choses aussi absurdes, » a-t-il poursuivi. « J’ai demandé à Nasser Al-Khelaïfi plusieurs fois si des gens arrivaient encore à suivre la Ligue 1 sans compétitivité, mais ça ne semble pas le préoccuper outre mesure. Ce n’est pas personnel. Je pense juste que le manque de compétitivité détruit ce championnat. »

Vivement l’émission Textor s’enflamme !

