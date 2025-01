Alerte rouge : Elon Musk veut mettre son nez dans le foot !

Selon son paternel, Elon Musk serait « intéressé » par un rachat de Liverpool. Après Twitter et l’élection américaine, veut-il peser sur le football européen ? Cela serait pour des raisons plus politiques que sportives.

Racisme et homophobie dans les stades, prolifération toujours plus excessive de l’argent, individualisation à l’extrême des joueurs… Vous pensiez que le football ne pouvait pas tomber plus bas ? Voilà qu’Elon Musk pointe le bout de son nez. L’homme d’affaires américain, aussi excentrique que dangereux, serait « intéressé » à l’idée de racheter Liverpool, d’après son père, Errol, et ainsi prêt à conquérir le monde du soccer auquel il ne s’est encore jamais intéressé d’aussi près. Les propriétaires actuels n’ont, pour l’instant, pas l’ambition de céder le club, mais ont-ils déjà fait face à un prétendant qui fait autant dans la démesure que lui ? À l’été 2022, l’Américain avait déjà fait le coup à propos de Manchester United, avant de rétropédaler en évoquant « une blague ». Ses plaisanteries ne font plus rire du tout parce que le monde a trop rapidement découvert la force de frappe de celui qui est devenu l’homme le plus riche de l’histoire avec 348 milliards de dollars.

Fraîchement nommé ministre de l’Efficacité gouvernementale des États-Unis, un poste créé sur-mesure après avoir contribué à la victoire électorale de Donald Trump durant la présidentielle américaine, Elon Musk se rapproche dangereusement de l’Europe. Emmanuel Macron a accusé le milliardaire d’ingérences après que ce dernier a notamment ciblé le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et le chancelier allemand Olaf Scholz, tout en soutenant ouvertement l’AfD, parti d’extrême droite d’outre-Rhin, et en s’apprêtant à signer un accord avec Giorgia Meloni, dirigeante du même bord du côté de l’Italie. Le maître du nouveau capitalisme, proche des plus grands conservateurs et réactionnaires mondiaux, peut-il se servir du football pour mener à bien ses projets sociétaux ?

« Nous sommes attachés à Liverpool »

Pour l’heure, il semble avoir une véritable attache à Liverpool. Sur X, le réseau social qu’il a racheté, il a assuré avoir une grand-mère qui habitait sur les bords de la Mersey et qu’elle représentait « une part importante » de son enfance. Mardi, son père a remis une pièce dans la machine, au micro de Times Radio : « Nous avions de la famille à Liverpool, et nous avons eu la chance de connaître pas mal de choses sur les Beatles parce qu’ils ont grandi avec certains membres de ma famille. […] Nous sommes donc attachés à Liverpool, vous savez. » Difficile de le croire sur parole, mais son ambition débordante laisse à penser que ce n’est pas simplement la nostalgie et le rock qui le poussent à regarder ce qu’il se passe chez les Reds. Déjà sollicité par Jim Ratcliffe, en compagnie de Jeff Bezos, pour investir au sein de Manchester United, il avait décliné, mais est, selon la presse britannique, resté proche du patron d’Ineos et s’est renseigné sur l’économie sportive.

Nous avons eu la chance de connaître pas mal de choses sur les Beatles parce qu’ils ont grandi avec certains membres de ma famille. Musk père

S’il n’a pas vraiment un corps d’athlète, Elon Musk s’y connaît un peu en matière de sport. Enfin, il s’y intéresse surtout dans une démarche politique. Il est notamment proche de Dana White et Joe Rogan, respectivement président de l’UFC et commentateur de MMA, tout en étant de fidèles trumpistes. Pendant les Jeux olympiques 2024, le patron de SpaceX ne s’est pas amouraché des frères Lebrun, de Simone Biles ou d’Armand Duplantis, mais a préféré s’attaquer à Philippe Katerine, dont il a jugé le costume durant la cérémonie d’ouverture « irrespectueux envers les chrétiens », ainsi qu’à Imane Khelif, boxeuse algérienne médaillée d’or, qu’il a volontiers cyberharcelée en raison de son hyperandrogénie. Côté ballon rond, il apporte un soutien indéfectible à Tommy Robinson, ancien hooligan de Luton Town et activiste d’extrême droite au cœur des émeutes estivales en Angleterre (lire So Foot #222).

Liverpool, un club à l’opposé de Musk

Le virage vers lequel Musk emmènerait ce sport a donc de quoi inquiéter. Certains préfèrent ne pas y participer, à l’image du Red Star, Sankt Pauli et du Werder Brême qui ont quitté X, tout comme les athlètes américains LeBron James et Carl Lewis. « La radicalisation de la plateforme est favorisée par Elon Musk et ses publications, notamment des récits transphobes, antisémites et conspirationnistes généralisés. Le Werder Brême prend une position claire contre la haine et l’agitation, la discrimination et l’exclusion », s’est justifé le club allemand. Pas de quoi faire vaciller le propriétaire qui clame à ses 200 millions d’abonnés que sont eux « les médias », désormais. Sur le réseau social, certains suiveurs de foot s’y donnent à cœur joie, et la liberté laissée par les modérateurs donne libre cours à une violence exacerbée. Si les supporters n’ont pas attendu de gazouiller pour s’adonner aux pratiques agressives, aussi bien verbalement que physiquement, X offre une caisse de résonance particulièrement efficace à leurs idées.

Malgré la maison familiale et la bande-son des Beatles, l’homme d’affaires n’a rien en commun avec le Liverpool FC. L’histoire des Scousers est intimement liée au prolétariat et aux graves difficultés financières souvent moquées par les supporters du pays. La détestation de Margaret Thatcher est érigée au rang d’art, tout comme les positions anti-Brexit et le soutien à la communauté LGBT se sont fait largement entendre dans le Kop ces dernières années. En somme, la ville portuaire est tout ce que rejette Elon Musk. Lui fait plutôt dans le licenciement massif, comme lorsqu’il avait viré 80% des employés de Twitter en quelques jours après son rachat, la politique libertarienne sans se soucier des droits du travail et les attaques massives envers les personnes transsexuelles. Alors, qu’il marche seul, et le plus longtemps possible loin du foot.

League Cup : Tottenham fait un pas vers la finale en croquant Liverpool