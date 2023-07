« Henderson prétendait être un allié, mais il s'installe dans un pays où nos droits sont opprimés »

En 2021, Jordan Henderson s’engage dans la campagne « Rainbow laces » pour l’inclusivité de la communauté LGBTQIA+ dans le monde du football. À cette occasion, le capitaine de Liverpool rencontre Joe White, un supporter queer des Three Lions, qui racontait avoir été « pétrifié » avant de se rendre au stade en assumant son identité. « Cela devrait être normal, commentait le joueur. Nous ne devrions pas avoir besoin d’en parler. J’essaie d’aider avec des petites choses pour montrer mon soutien comme porter les lacets arc-en-ciel, le brassard arc-en-ciel, des choses comme ça. Il est vraiment important d’éduquer les gens pour que ces situations ne se produisent pas. Plus nous montrons notre soutien en tant que joueurs, plus nous montrons l’exemple et montrons aux jeunes générations que nous sommes tous inclusifs. » Des mots qui sonnent désormais un peu faux à l’oreille de Paul Amann.

Comment vous avez réagi en apprenant le départ de Jordan Henderson en Arabie saoudite ?

C’était une vraie déception. Il prétendait être un allié, il avait défendu les droits des LGBT+, les droits des femmes, la décence et la dignité des personnes, pour finalement choisir de s’installer dans un pays, un régime, où ces droits sont opprimés et menacés. Les personnes qui se trouvent être homosexuelles peuvent être tuées par l’État. C’est un choc de voir que quelqu’un qui avait défendu nos droits, qui partageait les valeurs de notre club et de notre ville, avait décidé de partir et d’aller prendre l’argent de ceux qui oppriment les gens.

Vous vous sentez trahi ?

Je sais que certains membres de Kop Outs ont parlé de véritable trahison mais pour moi, c’est peut-être un peu fort. C’est toujours important de faire preuve de mesure. C’est plus un sentiment de grande déception. En faisant ça, il discrédite les personnalités publiques qui se disent alliées.

Cela vous fait douter de la sincérité de ses actions ?

Absolument. Cela me pousse à m’interroger : qui est le vrai Jordan Henderson ? Est-ce que c’est celui qui court après l’argent au détriment des principes ? Est-ce que c’est celui qui tenait ce discours de solidarité et dans ce cas, pourquoi est-il allé en Arabie Saoudite ? Qui est l’homme qui a fait toutes ces déclarations, qui affirmait « je vous soutiendrai, je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit » et qui a signé en Arabie saoudite dans la poursuite de l’argent ? A minima, il y a beaucoup de doutes sur l’authenticité de l’homme. En tant que joueur, je n’ai aucun doute, c’est un excellent footballeur, son héritage est intact. Il a remporté tous les titres possibles. Mais en tant qu’homme, qu’être humain, son statut en prend un coup

Au Qatar, on a vu des personnalités avec le brassard One Love dans certains stades. Vous n’imaginez pas que Jordan Henderson puisse profiter de sa présence en Arabie saoudite pour faire passer des messages positifs ?

Non, je ne pense pas. La défense de ces droits a récemment valu à l’auteur d’un tweet pro LGBT+ d’être soumis à 450 coups de fouet. Dans un pays où la contestation est interdite, où les Droits de l’Homme ne sont pas respectés, il ne sera pas possible à Jordan Henderson ou à qui que ce soit d’autre de tirer profit de sa présence.

Pourquoi Henderson était-il si important dans le combat pour l’inclusion ?

Très peu de joueurs ont montré de la solidarité avec la communauté LGBT+. L’environnement du football est parfois assez homophobe. Jordan Henderson, lui, a montré qu’il était à nos côtés. Que le capitaine d’une équipe affiche un tel leadership et un tel soutien, c’était important. Il a tendu la main à un fan LGBT+ de l’Angleterre et lui a envoyé un message pour lui témoigner son soutien et sa solidarité. Il a écrit des mots dans les programmes de match, qui semblaient indiquer clairement qu’il était un allié des personnes LGBT+. Lorsque je l’ai rencontré, il m’a regardé droit dans les yeux et m’a dit : « Vous savez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, faîtes-le moi savoir ». C’est une volte-face complète d’aller ensuite en Arabie saoudite.

You’ll never walk alone Keith. If wearing the #RainbowLaces armband helps even just one person then it’s progress. Everyone is welcome at Liverpool Football Club. Hope you enjoyed the game tonight. #YNWA https://t.co/TfIhASribZ

Vous émettez les mêmes doutes à l’égard de Steven Gerrard, Roberto Firmino ou Fabinho ?

Robbie Fowler (coach d’Al-Qadisiyah) et Steven Gerrard (Al-Ettifaq) sont partis courir après l’argent, effectivement, plutôt que d’essayer de construire une carrière de manager dans les divisions inférieures du football anglais. C’est très décevant de leur part, comme de Bobby Firmino (Al-Ahli) et Fabinho (en discussions avec Al-Ittihad). C’est une honte, ils participent au sportwashing, qui essaie d’éloigner l’attention des abus horribles qui ont lieu en Arabie saoudite en matière de droits humains

C’est plus douloureux avec Henderson ?

Cela a plus d’impact parce que cela apparaît comme une contradiction énorme par rapport à ses prises de position passées. Il ne paraît plus du tout authentique.

À 33 ans, il arrive en fin de carrière. L’argument pour beaucoup de footballeurs dans cette situation est de dire qu’on ne peut pas refuser une telle offre.

C’est un multimillionnaire, il est déjà incroyablement riche aujourd’hui. Il ne saura même pas quoi faire de tout cet argent. Pour moi, cet argument est faible. Il a déjà assez d’argent pour s’occuper de sa famille pour cette génération, la suivante et encore celle d’après. Regardez : Marco Silva, le manager de Fulham, a déjà reçu deux offres de l’Arabie saoudite. Il les a refusées parce qu’il semble avoir des principes (selon Sky Sports, Al-Hilal lui a proposé 40 millions d’euros sur deux ans, avant de revoir son offre à 45 millions, ndlr).

When @JHenderson met Paul Amann of Kop Outs in August 2021, Jordan said if there's ever anything I can do to help, just ask.

So the ask is to stand by your words as a professed ally & champion of #LGBT+ rights, of women's rights and of basic human dignity. Don't go to Saudi. pic.twitter.com/RVW8seHTik

— Kop Outs! 🌈⚽🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@LFC_LGBT) July 26, 2023