Liverpool roule sur Tottenham

Liverpool 4-2 Tottenham

Buts : Salah (16e), Robertson (45e), Gakpo (50e) et Elliott (60e) pour les Reds // Richarlison (72e) et Son (77e) pour les Spurs

Le grand sourire de Jürgen Klopp à l’heure de jeu, lorsqu’Harvey Elliott a décoché une sublime flèche du gauche dans la lucarne de Guglielmo Vicario (4-0, 60e), a semblé se figer dans le temps l’espace de quelques secondes. Oui, dans deux semaines, le tacticien allemand foulera une dernière fois la pelouse d’Anfield dans la peau du manager des Reds et n’importe quel aficionado du ballon rond ne peut s’empêcher d’être ému à cette pensée. Et si Liverpool ne finira la saison qu’avec la Carabao Cup – bien loin du quadruplé idyllique imaginé cet hiver -, cela ne l’empêche pas de terminer l’ère Klopp avec panache. En commençant par faire tomber Tottenham (4-2) ce dimanche après-midi à Anfield, dans un remake du duel de l’an dernier.

David contre Personne

La grande affiche de cette antépénultième journée de Premier League n’a pourtant rien de flamboyant, au coup d’envoi : une victoire sur les cinq dernières journées pour chaque équipe, et des espoirs de titre ou de qualification en C1 quasiment envolés. Les premières minutes sont toutefois nettement à l’avantage de Liverpool, qui trouve la barre transversale de Vicario sur un centre-tir de Mohamed Salah (8e) avant de buter sur le portier des Spurs puis la cuisse de Cristian Romero (9e). Le Pharaon débloque finalement la situation dans la foulée de la tête, sur un centre de Cody Gakpo (1-0, 16e). Las, à l’image d’un Heung-min Son pas inspiré sur contre (33e, 49e), Tottenham est complètement dépassé (14 tirs à 1 à la pause en faveur des locaux) et breaké juste avant l’entracte sur un but plein d’opportunisme d’Andrew Robertson après une reprise de Salah repoussée par Vicario (2-0, 45e). Ange Postecoglou ne trouve pas la solution pendant le repos et ses joueurs sont à nouveau surpris au retour des vestiaires, Cody Gakpo reprenant avec brio un centre d’Elliott (3-0, 50e).

Encore un come-back raté pour Tottenham

Le bonbon offert par le jeune milieu de la Mersey dix minutes plus tard aurait pu conclure une rencontre à sens unique, mais les Reds lèvent le pied et offrent des espaces aux Spurs : Richarlison, en position d’hors-jeu, bute d’abord sur Alisson (67e) puis remporte son deuxième duel avec son compatriote brésilien (4-1, 72e). Son profite également du relâchement total des Reds et de l’altruisme de Richarlison pour réduire le score, s’offrant un cadeau pour son 300e match en Premier League (4-2, 77e). Un tableau d’affichage qui restera figé jusqu’à la 98e minute malgré le but tout fait pour Salah (80e), la tentative du milieu de terrain de Trent Alexander-Arnold (82e) et la percée de Richarlison (87e) ou encore le doublé de Salah refusé pour un hors-jeu de Darwin Núñez (90e+5). Comme contre Arsenal, Tottenham – qui enchaine un quatrième revers consécutif (Newcastle, Arsenal, Chelsea, Liverpool) – n’aura pas réussi à renverser la situation. Et comme chaque jour depuis l’annonce de son départ, Klopp peut quitter le terrain avec le smile. Mais cette fois, la victoire est dans la poche.

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Quansah, van Dijk, Robertson (Gomez, 64e) – Elliott (Szoboszlai, 83e), Endo (Bajčetić, 65e), Mac Allister (Gravenberch, 75e) – Salah, Gakpo, Díaz (Núñez, 75e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Tottenham (4-3-3) : Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Emerson (Skipp, 61e) – Bissouma, Sarr (Lo Celso, 75e), Bentancur (Richarlison, 61e) – Kulusevski (Maddison, 61e), Son, Johnson. Entraîneur : Ange Postecoglou.