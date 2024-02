Liverpool reprend la tête, Tottenham foudroie Brighton et Sheffield croque Luton

Une avalanche de buts en Premier League.

Condamné à la victoire pour reprendre sa première place suite à la victoire de Manchester City sur Everton, Liverpool a fait le job sans se montrer étincelant, ce samedi (3-1). Après une première demi-heure bien terne, Liverpool se réveille grâce à un coup de tête de Diogo Jota, servi sur un plateau par un corner de Curtis Jones (1-0, 31e). Tout sauf convaincants dans le jeu, les Reds vont se faire surprendre à quelques minutes de la mi-temps : trouvé sur corner, Dara O’Shea marque son premier but en Premier League en catapultant magnifiquement le cuir dans les filets de Caoimhin Kelleher (1-1, 44e). Mais heureusement pour les hommes de Jürgen Klopp, James Trafford, le portier adverse, est loin d’être dans un grand jour. À la suite d’une relance manquée de ce dernier, l’entrant Harvey Elliott hérite du ballon côté gauche et le transmet à Luis Díaz, qui donne l’avantage aux siens d’une tête rageuse (2-1, 51e). Les Clarets pourront regretter les manqués de David Fofana et Wilson Odobert (64e). En fin de rencontre, Darwin Núñez, encore trouvé par le délicieux Elliott, réalise une belle tête décroisée pour acter la victoire des Reds (3-1, 79e).

TOTTENHAM ARRACHE LA VICTOIRE AU BOUT DU TEMPS ADDITIONNEL ! 🤯 Heung-min Son, de retour de la Coupe d'Asie, passeur décisif pour Johnson 🔙#TOTBHA | #PremierLeague pic.twitter.com/rScm09Unwa — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 10, 2024

Dans l’autre rencontre importante dans la course à la Ligue des champions, Tottenham doit se contenter d’un match nul face à Brighton (1-1). D’abord menés par les Seagulls suite à un pénalty parfaitement tiré Pascal Gross (0-1, 17e), les Spurs parviennent à prendre le contrôle du cuir avant d’égaliser peu après l’heure de jeu : lancé en profondeur par Dejan Kulusevski, Pape Matar Sarr parvient à égaliser avec de la réussite (1-1, 61e). En toute fin de rencontre, Brennan Johnson permet aux hommes d’Ange Postecoglou d’arracher les trois points suite à une contre-attaque foudroyante (2-1, 90e+6). Ce but permet à Tottenham de revenir à deux points du podium.

Dans la lute pour le maintien, Sheffield a surpris tout le monde en allant gagner à Luton (1-3), qui n’avait plus perdu depuis le 30 décembre face à Chelsea (6 matchs sans défaite toutes compétitions confondues). Ce troisième succès de la saison en championnat permet aux Blades, bons derniers, de revenir à 7sept points de leur adversaire du soir, 17es. Dans le ventre mou, Fulham a dépassé Bournemouth grâce notamment à un doublé de Rodrigo Muniz (3-1). De son côté, Wolverhampton a chuté devant ses supporters face à Brentford, qui se relance après sa déroute face à City lundi (1-3). Le buteur des Bees, Ivan Toney, revenu – il y a quelques semaines – de sa suspension de huit mois pour des paris sportifs, a inscrit son troisième but en quatre rencontres. Le suspense reste total à tous les étages.

Liverpool 3-1 Burnley

Buts : Jota (31e), Díaz (51e) et Núñez (79e) pour les Reds // O’Shea (44e) pour les Clarets

Tottenham 2-1 Brighton

Buts : Sarr (61e) & B. Johnson (90e+6) pour les Spurs // Gross (17e) pour les Seagulls

Luton 1-3 Sheffield

Buts : Morris (52e) pour les Hatters // Archer (30e), Mcatee (36e, S.P.) et Souza Costa (72e) pour les Blades

Fulham 3-1 Bournemouth

Buts : Reid (5e), Muniz (36e & 52e) pour les Cottagers // Senesi (50e) pour les Cherries

Wolverhampton 0-2 Brentford

Buts : Norgaard (35e) et Toney (77e) pour les Bees

Jürgen Klopp : « Il faudrait rejouer le match »