Jérémie Boga fan de... Hatem Ben Arfa

Sur son podium, une petite surprise.

Interrogé par Eurosport sur ses idoles, Jérémie Boga a cité quatre noms. D’abord, Didier Drogba, « la première des raisons pour laquelle je suis allé à Chelsea, c’était un modèle pour tous les jeunes Ivoiriens, raconte le dribbleur de Nice. Son parcours m’a inspiré et m’a motivé. Après avoir fait les essais là-bas, avoir vu les infrastructures, leur mentalité et leur projet pour moi, toute ma famille a été conquise, surtout moi. C’est pour ça qu’on a pris cette décision de partir si tôt. »

Ensuite, Lionel Messi et Eden Hazard. Et enfin, plus surprenant, Hatem Ben Arfa. « Si tu vas dans mes stories YouTube, tu verras les trois en haut de la page. Ça montre à quel point je les ai suivis, à quel point j’essaie de m’inspirer d’eux. Pour moi, ce sont les trois meilleurs joueurs au monde », estime carrément l’ancien pensionnaire de Premier League, qui place donc l’ex-Lyonnais parmi les footballeurs les plus forts de la planète.

