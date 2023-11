Hatem Ben Arfa s’est reconverti dans un autre sport

La retraite à 64 ans, c’est peut-être ce qui l’attend.

Alors qu’il n’a pas disputé un match officiel depuis le 2 avril 2022, qu’il est sans club depuis près d’un an et demi, et pas officiellement retraité en tant que footballeur, Hatem Ben Arfa semble avoir déjà trouvé sa reconversion. C’est en tout cas ce que rapporte Le Parisien, qui raconte que l’ancien joueur de Newcastle et du PSG – qui s’affrontent ce soir en Ligue des champions – est devenu un fan inconditionnel de padel, et qu’il est même plutôt très bon. En France, il se classe à la 1342e place nationale, sur plus de 42 000 joueurs référencés.

Avec 70 tournois disputés en un an, des entraînements de plusieurs heures entre quatre et cinq fois par semaine, l’ancien international (15 sélections) ne semble pas du tout avoir envie de revenir fouler une pelouse de terrain de foot. Et pourtant, l’ancien joueur de l’OGC Nice affirme au quotidien parisien « ne pas avoir encore arrêté ». Alors en attendant de retrouver un club, HBA préfère pour l’heure échanger quelques coups de raquette avec Christophe Jallet ou Cyril Hanouna.

Vu sa dernière expérience en padel, ce n’est pas Nasser al-Khelaïfi qu’il risque de pouvoir jouer.

