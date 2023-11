La raison de l’absence de Nasser al-Khelaïfi est connue, et elle fait sourire

Et dire qu’il aurait pu passer pro.

Absent des tribunes du Parc des Princes et plus généralement des tribunes des stades dans lesquels le PSG joue, Nasser al-Khelaïfi n’a plus été aperçu depuis fin octobre pour cause de blessure. De passage au Qatar début octobre, le président du club parisien s’est autorisé une partie de padel avec Marco Verratti, vendu début septembre au club d’Al-Arabi de Doha, au cours de laquelle il a été victime d’une rupture des ligaments croisés, rien que ça.

Une blessure qui a nécessité que le président de QSI se fasse opérer du genou. Il devrait faire son retour en tribunes ce mardi soir à l’occasion du match de Ligue des champions entre le PSG et Newcastle.

Comme quoi le transfert lucratif de Verratti à Al-Arabi, c’était bien une histoire de racket.

Pronostic PSG Newcastle : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue des champions