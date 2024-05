Pau López : « Tout le monde peut être fier »

Il y avait la place…

L’OM a dû se contenter d’un score de parité contre l’Atalanta ce jeudi, au terme d’une rencontre dominée par les Olympiens (1-1). Pierre-Emerick Aubameyang, qui a trop croisé sa frappe en face-à-face, et Azzedine Ounahi, qui a trouvé l’équerre, sont ainsi passés tout près d’offrir un avantage ô combien précieux avant la demi-finale retour à Bergame jeudi prochain.

« Tout le monde peut être fier, estime Pau López au micro de Canal+. Je pense qu’on a fait un très bon match. Dommage, car on a eu les occasions pour gagner, mais le foot c’est comme ça. On est en demi-finales de Coupe d’Europe, ce n’est jamais facile. Je pense qu’il n’y a aucun regret, on a tout donné, on a fait ce que le coach nous avait demandé. Dommage, avec un bon résultat, ça aurait été différent. Si tu veux jouer des finales de Coupe d’Europe, il faut gagner les matchs. On va aller à Bergame pour gagner. »

Et ne rien regretter.