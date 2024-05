Zaïre-Emery passera son bac après l’Euro

Petit passe-droit pour « WZE ».

Sélectionné par Didier Deschamps pour participer à l’Euro 2024 en Allemagne cet été à seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery a été interrogé par TF1 après l’annonce de la liste des 25 joueurs. Apprêté pour l’occasion avec un costard cravate un poil trop serré, le Titi parisien est apparu tout timide, mais il a dévoilé qu’il ne passerait son bac qu’en septembre.

« Je suis très content de représenter mon pays. […] J’ai demandé une exception. Pour faire l’Euro et en même temps bien me concentrer, j’ai demandé à le passer en septembre pour être plus tranquille et me focaliser sur le football. Après l’été, réviser les cours et aller au bac. Et j’espère avoir les deux. »

C’est aussi ce que l’on souhaite, Warren.