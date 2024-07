Savić, son œuvre.

Le défenseur central Stefan Savić signe à Trabzonspor. En fin de contrat, il rejoint le récent troisième de la Süper Lig turque, où évoluent l’Égyptien Trezeguet et les anciens joueurs de Ligue 1 Umut Bozok et Batista Mendy. L’international monténégrin de 33 ans sort de neuf saisons complètes à l’Atlético de Madrid, où, sous les ordres de Diego Simeone, il a disputé près de 300 matchs et a remporté le championnat d’Espagne 2021. Au moment où a été communiquée l’arrivée, la durée du contrat n’a pas été stipulée. Trabzonspor a également laissé partir Nicolas Pépé et Thomas Meunier cet été.

Un des meilleurs représentants du cholismo s’en va.

