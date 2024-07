Qualifications C3 et C4 : les cadors s’imposent, pas d’exploit pour le FC Bruno’s Magpies

Tous les fans de football n’avaient pas leurs yeux rivés sur les Jeux olympiques ce jeudi soir.

Les matchs allers du deuxième tour de qualification de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence prenaient aussi place à travers l’Europe. Du côté de la C3, les cadors présents à ce stade de la compétition ont tenu leur rang : l’Ajax Amsterdam s’est imposé sur le plus petit des écarts face aux Serbes de Vojvodina (1-0), Braga a fait le travail face aux Israéliens du Maccabi Petah-Tikva (2-0), tandis que Trabzonspor l’a emporté en déplacement chez les Slovaques de Ružomberok (0-2).

Les éliminatoires de la C4 ont quant à eux offert leur lot de branlées : quatre équipes ont planté six buts, avec İstanbul Başakşehir (6-1 face aux Saint-Marinais de La Fiorita), le Legia Warsaw (6-0 face aux Gallois de Caernarfon), Brøndby (6-0 face aux Kosovares de Llapi) et le BK Häcken (2-6 face aux Luxembourgeois de Dudelange). Mais ce sont les Arméniens de Noah qui ont signé la plus large victoire, s’imposant sept buts à zéro face aux Maltais du Sliema Wanderers. Pas trop de surprises quant aux autres résultats : le club gibraltarien du FC Bruno’s Magpies, vainqueur de la première confrontation européenne de son histoire au tour précédent, a notamment bu la tasse à domicile face au FC Copenhague (0-3).

Si tout cela vous laisse de marbre, sachez que Romain Molina vit comme chaque année sa meilleure vie à cette période de la saison.

