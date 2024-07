La France se fait très peur, mais remporte le bras de fer contre la Colombie

France 3-2 Colombie

Buts : Katoto (6e, 42e), Dali (18e) pour les Bleues // Usme (54e SP), Pavi (63e) pour Las Cafeteras

Expulsion : Ramirez (86e)

Après avoir parfaitement démarré sa première rencontre des Jeux olympiques 2024, l’équipe de France féminine s’est éteinte, d’un coup, au retour des vestiaires, ce jeudi. Face à la Colombie, les coéquipières de Wendie Renard ont mené 3-0 avant de voir leurs adversaires revenir dangereusement, sans toutefois égaliser (3-2). Une entrée en lice rendue mitigée par cette absence en deuxième période, mais qui a tout de même laissé entrevoir de (très) belles choses auparavant.

Une succession d’explosions…

La veille, à Marseille, les Bleuets de Thierry Henry avaient longtemps ronronné avant de faire exploser les États-Unis. Alors, la formation de Hervé Renard n’a pas jugé bon de les imiter et est entrée dans sa compétition pied au plancher. Face aux approximations colombiennes, Marie-Antoinette Katoto récupère le ballon à l’entrée de la surface et, malgré son contrôle qui lui ferme l’angle ainsi que la pression exercée par Daniela Arias, elle parvient à trouver la faille entre les jambes de Katherine Tapia (1-0, 6e). Dans la foulée, cette dernière a évité le break d’une belle parade devant la tête à bout portant de l’avant-centre du PSG (12e).

Dans un match très animé, la France s’est offerte deux coups de chaud avec un arrêt de Pauline Peyraud-Magnin face à Mayra Ramírez (16e) et une main non sifflée dans la surface de Katoto sur le corner suivant (17e). Kenza Dali ne laisse finalement pas le temps aux arbitres de tergiverser et envoie sa frappe flottante sous la barre, même aidée par le bois, la Rhodanienne formée à l’OL fait chavirer sa ville (2-0, 18e). Le poteau trouvé par la tête de Ramírez (20e) a obligé les Françaises à poser davantage le jeu. Durant un temps seulement car une faute sur Delphine Cascarino aurait mérité un penalty (32e) ; puisque Kadidiatou Diani a manqué de peu de mettre son équipe à l’abri à cause tête ratée (41e) ; et parce que Katoto a rapidement réglé ce problème en concluant froidement un joli mouvement collectif, entamé par une superbe ouverture de Wendie Renard (3-0, 42e).

… puis la chute libre

Au retour des vestiaires, moins alertes qu’au coup d’envoi, les Bleues ont laissé, pour la première de la soirée, la Colombie prendre le contrôle de la possession. Déjà la Colombienne la plus remuante dans le premier acte, Ramirez a allumé une nouvelle mèche avec un enchaînement crochet-frappe au-dessus (52e), avant de provoquer un penalty en étant fauchée par Peyraud-Magnin. Prise à contre-pied par Catalina Usme aux onze mètres (3-1, 54e), la gardienne française a ensuite été battue par un subtil ballon piqué de Manuela Pavi, qui s’était déjà jouée de Sakina Karchaoui sans forcer (3-2, 63e). L’arrière garde française, si conquérante et sereine jusque-là, voyait les fissures se multiplier au fil des minutes. Ainsi, Peyraud-Magnin ratait sa relance, pourtant sans aucune pression adverse, Renard et Griedge Mbock se gênaient, mais Ramirez enlevaient trop sa tentative pour égaliser (77e). L’exclusion de l’attaquante colombienne en raison d’une semelle sur Selma Bacha (86e) a fait souffler un grand ouf de soulagement à l’ensemble du stade. Comme un symbole, Mbock en a aussi profité pour retrouver sa force en taclant remarquablement Linda Caicedo qui filait seule au but (89e). De quoi permettre aux Bleues de ne retenir que la principale information de cette insoutenable rencontre : les trois points.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – Lakrar, Mbock, W. Renard, Karchaoui (Bacha, 72e) – Dali, Toletti, Geyoro – D. Cascarino (Baltimore, 72e), Katoto (Le Sommer, 90e+5), Diani (Henry, 90e+1). Sélectionneur : Hervé Renard.

Colombie (4-3-3) : Tapia – C. Arias (Quejada, 83e), Carabalí, D. Arias, Vanegas – Restrepo, Montoya (Pavi, 46e), Santos – Ramírez, Usme, Caicedo. Sélectionneur : Angelo Marsiglia.

Revivez France-Colombie (3-2)