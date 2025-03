Le Barça s'impose en toute tranquillité face à Osasuna

FC Barcelone 3 – 0 CA Osasuna

Buts : Torres (11e), Olmo (21e, sp), Lewandowski (77e) pour les Blaugrana

Premier de cordée.

Dans un match capital pour la lutte pour le titre en Liga et lourd en symbolique après le décès du médecin de l’équipe première, Carles Miñarro Garcia, qui avait conduit au report du match le 8 mars dernier, le Barça a su faire abstraction des difficultés pour s’imposer 3-0 et conforter sa première place au classement.

Un collectif bien huilé

Dans un match qui aurait pu sentir le souffre entre la dimension symbolique de cette rencontre et les nombreux absents, à l’instar de Pau Cubarsí blessé à la cheville lors de la trêve internationale, les Barcelonais ont su garder leurs nerfs et prendre rapidement les devants. Le récital offensif blaugrana a débuté grâce à la connexion entre Ferrán Torres et Alejandro Balde (1-0, 11e).

Pas le temps de respirer pour Osasuna que déjà les attaquants barcelonais faisait leur retour dans la surface de Sergio Herrera. Une stratégie payante puisque dix minutes après l’ouverture du score, le portier rojillo est venu percuter Dani Olmo qui s’est fait justice lui-même (2-0, 21e). L’étreinte ne s’est pas desserré pour le restant de la rencontre avec des offensives menées d’une main de maître par Lamine Yamal, sans pour autant parvenir à conclure. C’est finalement Robert Lewandowski qui viendra apposer le tarif maison aux joueurs de Pampelune en reprenant de la tête le centre délivré par Fermín López (3-0, 77e).

La lutte pour le titre promet d’être serrée jusqu’au bout.

