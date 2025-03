Le match Barça-Osasuna reprogrammé à une date qui fait jaser

Une annonce qui fâche.

La nouvelle date du match entre le FC Barcelone et Osasuna est connue. Le 8 mars dernier la rencontre comptant pour la 27e journée de Liga avait été suspendue à la suite du décès brutal de Carles Miñarro, médecin barcelonais. Et la programmation prévue pour la fin du mois de mars n’arrange pas les Blaugrana.

Raphinha ne sera pas disponible

Ce lundi matin, la Cadena Ser a indiqué que le match se tiendrait le jeudi 27 mars prochain, à une heure qui reste à déterminer. Cette date tombe mal pour le Barça et ses internationaux sud-américains : le Brésilien Raphinha affronte l’Argentine dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26, tandis que l’Uruguay de Ronald Araújo se déplace en Bolivie la même soirée.

Le média espagnol explique que le FC Barcelone et Osasuna souhaitaient jouer ce match entre l’avant-dernière et la dernière journée de championnat lors de la semaine du 19 mai. La requête a été balayée par la Ligue espagnole, qui avance « que les matchs suspendus ou reportés doivent être joués à la date matériellement la plus proche dans le temps du match en question ».

Le Barça serait « extrêmement en colère et envisage sérieusement de faire appel de la décision dans les prochaines heures », explique le journaliste sportif espagnol Toni Juanmartí.

🚨 OFICIAL 27 de marzo se jugará el Barça - Osasuna@JijantesFC pic.twitter.com/TFhrHoJnZR — Gerard Romero (@gerardromero) March 17, 2025

Leur colère s’explique également par la proximité avec le match contre Gérone, prévu le dimanche 30 mars à 16h15. Sans compter les récentes blessures de Marc Casadó, absent jusqu’à la fin de saison, et d’Íñigo Martínez, éloigné des terrains pour les deux à trois prochaines semaines à venir.

Pas de panique pour les supporters catalans, le Barça règne en tête de La Liga après la renversante victoire ce dimanche soir contre l’Atlético de Madrid.

Le médecin du Barça est décédé à l’hôtel des joueurs