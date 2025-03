Qui était Carles Miñarro, le médecin du FC Barcelone décédé ?

Il s’appelait Carles Miñarro Garcia, avait 53 ans et médecin du FC Barcelone. Ce samedi, Miñarro est malheureusement décédé des suites d’une crise cardiaque, à quelques heures de voir son équipe affronter Osasuna pour la 28e journée de Liga. Une mort subite, qui a évidemment ému le monde du football.

⚫ Desde @FutSalRFEF lamentamos profundamente el fallecimiento de Carles Miñarro, médico del @FCBarcelona_es. Atento, respetuoso y siempre ejemplar con el fútbol sala. Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos y club @FCBfutbolsala. #DEP | #FutsalRFEF pic.twitter.com/gJDSeIreak — Futsal RFEF (@FutSalRFEF) March 9, 2025

Carles Miñarro est arrivé au FC Barcelone en 2017, d’abord en charge de la section futsal. Spécialisé dans la prévention des blessures, son travail lui a ainsi permis d’intégrer le groupe de football professionnel cette saison, en succédant au docteur Xavier Valle. Également médecin agréé, avec son propre cabinet, il travaillait auprès du Gouvernement de Catalogne, en qualité de coordinateur médico-sportif au PAFES (Plan d’Activité Physique, Sport et Santé).

Diplômé de l’Université Rovira i Virgili de Tarragone, trésorier de la Société Catalane de Médecine du Sport et membre de l’Institut Arquer de Barcelone, au centre musculo-squelettique et sportif, Miñarro s’est ensuite rapidement dirigé vers le ballon rond. Dans les divisions inférieures espagnoles (toujours en Catalogne), à Terrassa (2004-12), Sant Andreu (2012-2014) et Sabadell (2014-2016), avant donc d’entrer au Barça.

Le médecin du Barça est décédé à l’hôtel des joueurs