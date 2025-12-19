S’abonner au mag
Bologne rejoint Naples en finale de la Supercoupe d’Italie

JD
Bologne 2-1 (ap tab)

Buts : Orsolini (35e, sp) pour Bologne // Thuram (2e) pour l’Inter

Son bijou n’aura servi à rien.

Il n’aura pas fallu deux minutes à Marcus Thuram pour inscrire une superbe volée qui pose d’entrée de jeu les intentions interistes : faire mieux que le rival de l’AC battu la veille par le Napoli et représenter la métropole en finale de la Supercoupe.

Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu. L’Inter, parti trop vite, ne parvient pas à faire le break et peu après la demi-heure de jeu, Yann Bisseck offre un penalty à Bologne que Riccardo Orsolini se charge de transformer pour remettre les compteurs à zéro. Un penalty, Ange-Yoan Bonny a bien cru en obtenir un en seconde période, mais la VAR s’est chargée d’annuler la décision de l’arbitre, le Français ayant un peu exagéré sa chute dans la surface.

De quoi regonfler l’orgueil des Bolonais qui manquent de s’offrir leur ticket pour la finale : une frappe magistrale de Giovanni Fabbian est repoussé du bout des gants par Martinez qui envoient les deux équipes aux tirs au but. Pas la séance du siècle puisqu’on ne compte pas moins de cinq ratés consécutifs… Mais trois pour l’Inter (Bastoni, Barella, Bonny) contre deux pour Bologne (Moro, Miranda), ce sont donc les Rossoblù i Veltri qui tenteront de repartir d’Arabie saoudite avec la Supercoupe…

… après avoir mis les Nerazzuri dans la sauce.

Bologne fait tomber l’Inter et relance le suspense dans la course au titre

JD

