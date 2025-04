Bologne fait tomber l’Inter et relance le suspense dans la course au titre

Bologne 1-0 Inter

But : Orsolini (90e+4)

Le clou du spectacle.

Engagée dans un duel avec le Napoli pour la course au titre de champion de Serie A, l’Inter Milan n’a pas su répondre à son concurrent. Sur la pelouse de Bologne, les tout récents qualifiés pour le dernier carré de la Ligue des champions n’ont en effet pas trouvé la faille, encaissant même un superbe but de Riccardo Orsolini dans les derniers instants (1-0). L’ouverture du score aurait même pu intervenir plus tôt, sans un beau sauvetage de Benjamin Pavard devant une vieille connaissance de Ligue 1, Thijs Dallinga.

Orsolini sur le gong

En face, les Nerazzurri, privés de Marcus Thuram, se montrent principalement dangereux via leurs défenseurs, à l’image de Carlos Augusto ou Alessandro Bastoni. En vain. Le second acte est nettement plus fermé jusqu’à cette folle opportunité pour les Intéristes, mais la tête de Lautaro Martínez échoue sur le poteau, avant que Miranda ne sauve les siens devant Mehdi Taremi. La chance de l’Inter est passée, et Bologne finit fort, finalement récompensé par cette volée somptueuse d’Orsolini, alors que l’on n’y croyait plus (1-0, 90e+4). Grâce à cette victoire, Bologne reprend la quatrième place à la Juventus.

En voilà un championnat avec du suspense à tous les étages.